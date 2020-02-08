Скелетоніст Гераскевич зупинився в кроці від п'єдесталу чемпіонату світу, але медаль отримав



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Українець несподівано фінішував четвертим

На Чемпіонат світу-2020 зі скелетону серед молоді (U23) у Вінтерберзі (Німеччина) українець Владислав Гераскевич несподівано посів високе четверте місце.

Попереду лише господарі чемпіонату - німецькі спортсмени.

Перше місце у Фелікса Кайзінґера, друге - у Фелікса Шейбеля, бронза - у Фабіана Кюхлера.

П'єдестал молодіжного чемпіонату світу зі скелетону

Відставання від подіуму в українця склало всього 0,23 секунди.

При цьому Владислав побив усі свої власні рекорди цього треку:

Стартовий розгін - 5,07 сек (попередній - 5,10 на Кубку світу)

Фініш - 56,47 сек (попередній - 56,86 на Кубку світу)

Максимальна швидкість - 130,1 км/год (попередній - 129,2 на Кубку світу).

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Джерело: Главком СПОРТ