Скелетоніст Гераскевич зупинився в кроці від п'єдесталу чемпіонату світу, але медаль отримав
Skeleton of Ukraine via Facebook
Українець несподівано фінішував четвертим
На Чемпіонат світу-2020 зі скелетону серед молоді (U23) у Вінтерберзі (Німеччина) українець Владислав Гераскевич несподівано посів високе четверте місце.
Попереду лише господарі чемпіонату - німецькі спортсмени.
Перше місце у Фелікса Кайзінґера, друге - у Фелікса Шейбеля, бронза - у Фабіана Кюхлера.
П'єдестал молодіжного чемпіонату світу зі скелетону
Відставання від подіуму в українця склало всього 0,23 секунди.
При цьому Владислав побив усі свої власні рекорди цього треку:
Стартовий розгін - 5,07 сек (попередній - 5,10 на Кубку світу)
Фініш - 56,47 сек (попередній - 56,86 на Кубку світу)
Максимальна швидкість - 130,1 км/год (попередній - 129,2 на Кубку світу).
Джерело: Главком СПОРТ