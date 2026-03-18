Скелетоніст Лавренюк: Система відбору на Олімпіаду є несправедливою

Лавренюк: На деяких континентальних кубках зі скелетону конкуренція була набагато меншою, ніж на Кубку світу

Дворазовий переможець юніорського Чемпіонату світу 2026 зі скелетону Ярослав Лавренюк в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів, що вважає несправедливою систему відбору на Олімпіаду.

Коментар Лавренюка щодо системи відбору на Олімпіаду

«Думаю, що, дійсно, ця система відбору несправедлива. Наша Всеукраїнська федерація бобслею та скелетону зверталась до Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) щодо того, що система відбору не є справедливою. Тим більше, коли у нас кваліфікація на дорослий Чемпіонат світу йде за тим критерієм, що ти можеш відібратися тільки з Кубка світу.

Питання постає до IBSF. У нас є тільки два змагання найвищого рівня – це Олімпійські ігри і дорослий Чемпіонат світу. І чому на Чемпіонат світу йде відбір тільки з Кубка світу, а на Олімпіаду можна відбиратися з усіх змагань? Я не вважаю це справедливим і чесним», – сказав Лавренюк.

Він також наголосив, що на деяких континентальних кубках зі скелетону конкуренція була набагато меншою, ніж на Кубку світу.

«Можна подивитися результати атлетів, які вигравали етапи, наприклад, Північноамериканського кубку, але потім приїжджали на Кубок світу і були там на 25 чи 24 місці. І я їх завжди стабільно обганяв.

Я вважаю, що якщо ти хочеш потрапити на найбільший елітний старт у нашому спорті, на Олімпійські ігри, то ти маєш відбиратися серед найсильніших на Кубку світу», – розповів Лавренюк.

Як повідомлялося, український скелетоніст Ярослав Лавренюк став дворазовим чемпіоном світу серед юніорів.

18-річний спортсмен здобув золото світової юніорської першості, що проходить у німецькому Альтенберзі, у категоріях U20 та U23.

Юніорський Чемпіонату світу зі скелетону

Ярослав Лавренюк (1.53,52). Девіс Валдовскіс (1.53,70). Ю Гоцін (1.59,28).

Це другий поспіль чемпіонський титул Ярослава на ЮЧС.

Минулого року у швейцарському Санкт-Моріці він виборов для України перше в історії золото чемпіонату світу U20 зі скелетону.