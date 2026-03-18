Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Скелетоніст Лавренюк: Система відбору на Олімпіаду є несправедливою

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ярослав Лавренюк у 2026 році виграв дві золоті нагороди юніорського Чемпіонату світу
фото: соцмережі Ярослава Лавренюка

Лавренюк: На деяких континентальних кубках зі скелетону конкуренція була набагато меншою, ніж на Кубку світу

Дворазовий переможець юніорського Чемпіонату світу 2026 зі скелетону Ярослав Лавренюк в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів, що вважає несправедливою систему відбору на Олімпіаду.

«Думаю, що, дійсно, ця система відбору несправедлива. Наша Всеукраїнська федерація бобслею та скелетону зверталась до Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) щодо того, що система відбору не є справедливою. Тим більше, коли у нас кваліфікація на дорослий Чемпіонат світу йде за тим критерієм, що ти можеш відібратися тільки з Кубка світу.

Питання постає до IBSF. У нас є тільки два змагання найвищого рівня – це Олімпійські ігри і дорослий Чемпіонат світу. І чому на Чемпіонат світу йде відбір тільки з Кубка світу, а на Олімпіаду можна відбиратися з усіх змагань? Я не вважаю це справедливим і чесним», – сказав Лавренюк.

Він також наголосив, що на деяких континентальних кубках зі скелетону конкуренція була набагато меншою, ніж на Кубку світу.

«Можна подивитися результати атлетів, які вигравали етапи, наприклад, Північноамериканського кубку, але потім приїжджали на Кубок світу і були там на 25 чи 24 місці. І я їх завжди стабільно обганяв.

Я вважаю, що якщо ти хочеш потрапити на найбільший елітний старт у нашому спорті, на Олімпійські ігри, то ти маєш відбиратися серед найсильніших на Кубку світу», – розповів Лавренюк.

Як повідомлялося, український скелетоніст Ярослав Лавренюк став дворазовим чемпіоном світу серед юніорів.

18-річний спортсмен здобув золото світової юніорської першості, що проходить у німецькому Альтенберзі, у категоріях U20 та U23.

Юніорський Чемпіонату світу зі скелетону

  1. Ярослав Лавренюк (1.53,52).
  2. Девіс Валдовскіс (1.53,70).
  3. Ю Гоцін (1.59,28).

Це другий поспіль чемпіонський титул Ярослава на ЮЧС.

Минулого року у швейцарському Санкт-Моріці він виборов для України перше в історії золото чемпіонату світу U20 зі скелетону.

Теги: скелетон Олімпіада олімпійські ігри

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua