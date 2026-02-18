ЄС пригрозив бойкотом відкриття Паралімпіади через участь росіян і білорусів

Єврокомісар Глен Мікалеф відмовився від участі в церемонії та закликав союзників зробити те саме після рішення допустити спортсменів під національними символами

Європейський комісар з питань міжпоколіннєвої справедливості, молоді, культури та спорту Глен Мікалеф заявив, що бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпійських ігор через допуск російських і білоруських спортсменів із національними прапорами. Про це повідмоляє «Главком» з посиланням на допис Єврокомісара у мережі X.

Мікалеф назвав рішення дозволити використання російської та білоруської символіки «неприйнятним» на тлі повномасштабної війни Росії проти України.

I stand with the Paralympians and everything they represent.



However, first allowing Russia and Belarus to return and now granting a wild card and fast-tracking participation without qualification? This is unacceptable.



While Russia’s war of aggression against Ukraine… pic.twitter.com/vJU2BZr3z1 — Glenn Micallef (@GlennMicallef) February 18, 2026

«Поки триває загарбницька війна Росії проти України, я не можу підтримати відновлення національних символів, прапорів, гімнів та уніформи, які нерозривно пов'язані з цим конфліктом», – написав єврокомісар. Він наголосив, що не буде присутній на церемонії відкриття та закликав інших політиків приєднатися до бойкоту.

Раніше Міжнародний паралімпійський комітет ухвалив рішення дозволити спортсменам із Росії та Білорусі брати участь у Зимових Паралімпійських іграх 2026 року під власними прапорами. За даними організації, дозвіл отримали шість російських і чотири білоруські атлети.

Це стане першим випадком використання російської державної символіки на Паралімпіаді з 2014 року. Під час Ігор 2018 і 2022 років російські спортсмени не виступали під національним прапором через допінгові санкції та наслідки вторгнення РФ в Україну.

Зимові Паралімпійські ігри Мілан-Кортіна відбудуться з 6 по 15 березня. Рішення про допуск спортсменів уже викликало дискусії серед європейських політиків та спортивних функціонерів щодо меж участі представників країн-агресорів у міжнародних змаганнях.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів не брати участі в офіційній церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані. У МЗС наголосили, що присутність представників Росії та Білорусі на таких заходах, навіть у нейтральному статусі, розглядається як спроба використати спорт для політичного відбілювання агресії. Українська сторона також підкреслила, що допуск спортсменів із держав-агресорів створює небезпечний сигнал для міжнародної спільноти на тлі триваючої війни.