Україна – Чехія: де дивитися вирішальну гру нашої збірної на Євро-2026 з футзалу

Перед заключним туром групової стадії синьо-жовті мають у своєму активі три очки й посідають другу сходинку

Поєдинок Чехія – Україна відбудеться в Риз та розпочнеться о 20:30 за київським часом

Сьогодні, 28 січня 2026 року, збірна України з футзалу проведе свій третій матч на Євро-2026 – проти збірної Чехії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У стартовому поєдинку чемпіонату Європи-2026 синьо-жовті поступилися збірній Вірменії з рахунком 1:2, а у другій грі здобули впевнену перемогу над Литвою – 4:1. Перед заключним туром групової стадії синьо-жовті мають у своєму активі три очки й посідають другу сходинку. Нагадаємо, до плей-оф чемпіонату Європи виходять по дві команди з кожної групи. Тож Україну для виходу у чвертьфінал влаштує і нічия.

Збірна Чехії посідає 10-ту сходинку в рейтингу УЄФА й потрапила на чемпіонат Європи вдев’яте у своїй історії. У стартовому поєдинку чехи зіграли внічию з Литвою – 3:3, а потім поступилися Вірменії – 4:5.

Де дивитися гру Україна – Чехія

Поєдинок Чехія – Україна відбудеться в Ризі на однойменній арені та розпочнеться о 20:30 за київським часом. Пряму трансляцію матчу забезпечить платформа Megogo.

Склад збірної України з футзалу

Воротарі: Юрій Савенко («Київ Футзал»), Олександр Сухов (ХІТ), Іван Бєлімов («Каспій», Казахстан).

Польові гравці: Євгеній Жук, Ігор Чернявський, Олександр Педяш, Владислав Первєєв (усі – ХІТ), Артем Фаренюк, Назар Швед, Даниіл Абакшин (усі – «Євробус», Польща), Петро Шотурма, Ілля Приходько (обидва – «Ураган»), Ігор Корсун («Осасуна Магна», Іспанія), Микола Микитюк («Рібера Наварра», Іспанія).

Нагадаємо, збірна України з футзалу здобула першу перемогу на Євро-2026.

Поєдинок Україна – Литва закінчився з рахунком 4:1 на користь нашої збірної.

Старт першого тайму був досить нервовим, з великою кількістю порушень правил. Лише на 7-й хвилині українцям вдалося відкрити рахунок. Потужним ударом з дальньої відстані відзначився Ігор Чернявський.

Після цього ініціативою повністю заволоділа наша команда. На 13-й хвилині Владислав Первєєв після розіграшу кутового вдруге засмутив голкіпера литовців.

Після перерви українці продовжували атакувати і на 23-й хвилині забили втретє. Чудово зіграв наш голкіпер Олександр Сухов, який спочатку врятував власні ворота, а потім пройшов півмайданчика і віддав гольову передачу на Ігоря Корсуна.

Вже за 10 хвилин до фінального свистка литовці перейшли на гру в п'ять польових, і на 33-й хвилині Даниіл Абакшин покарав їх за ризик, спрямувавши м'яч у порожні ворота. Лише після цього супернику вдалося розмочити Олександра Сухова. Дальній удар на 36-й хвилині вийшов у Володимира Дерендяєва.