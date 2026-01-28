Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна – Чехія: де дивитися вирішальну гру нашої збірної на Євро-2026 з футзалу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Україна – Чехія: де дивитися вирішальну гру нашої збірної на Євро-2026 з футзалу
Перед заключним туром групової стадії синьо-жовті мають у своєму активі три очки й посідають другу сходинку
фото: УЄФА

Поєдинок Чехія – Україна відбудеться в Риз та розпочнеться о 20:30 за київським часом

Сьогодні, 28 січня 2026 року, збірна України з футзалу проведе свій третій матч на Євро-2026 – проти збірної Чехії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У стартовому поєдинку чемпіонату Європи-2026 синьо-жовті поступилися збірній Вірменії з рахунком 1:2, а у другій грі здобули впевнену перемогу над Литвою – 4:1. Перед заключним туром групової стадії синьо-жовті мають у своєму активі три очки й посідають другу сходинку. Нагадаємо, до плей-оф чемпіонату Європи виходять по дві команди з кожної групи. Тож Україну для виходу у чвертьфінал влаштує і нічия. 

Збірна Чехії посідає 10-ту сходинку в рейтингу УЄФА й потрапила на чемпіонат Європи вдев’яте у своїй історії. У стартовому поєдинку чехи зіграли внічию з Литвою – 3:3, а потім поступилися Вірменії – 4:5.

Де дивитися гру Україна – Чехія

Поєдинок Чехія – Україна відбудеться в Ризі на однойменній арені та розпочнеться о 20:30 за київським часом. Пряму трансляцію матчу забезпечить платформа Megogo.

Склад збірної України з футзалу

Воротарі: Юрій Савенко («Київ Футзал»), Олександр Сухов (ХІТ), Іван Бєлімов («Каспій», Казахстан).

Польові гравці: Євгеній Жук, Ігор Чернявський, Олександр Педяш, Владислав Первєєв (усі – ХІТ), Артем Фаренюк, Назар Швед, Даниіл Абакшин (усі – «Євробус», Польща), Петро Шотурма, Ілля Приходько (обидва – «Ураган»), Ігор Корсун («Осасуна Магна», Іспанія), Микола Микитюк («Рібера Наварра», Іспанія).

Нагадаємо, збірна України з футзалу здобула першу перемогу на Євро-2026.

Поєдинок Україна – Литва закінчився з рахунком 4:1 на користь нашої збірної.

Старт першого тайму був досить нервовим, з великою кількістю порушень правил. Лише на 7-й хвилині українцям вдалося відкрити рахунок. Потужним ударом з дальньої відстані відзначився Ігор Чернявський.

Після цього ініціативою повністю заволоділа наша команда. На 13-й хвилині Владислав Первєєв після розіграшу кутового вдруге засмутив голкіпера литовців. 

Після перерви українці продовжували атакувати і на 23-й хвилині забили втретє. Чудово зіграв наш голкіпер Олександр Сухов, який спочатку врятував власні ворота, а потім пройшов півмайданчика і віддав гольову передачу на Ігоря Корсуна.

Вже за 10 хвилин до фінального свистка литовці перейшли на гру в п'ять польових, і на 33-й хвилині Даниіл Абакшин покарав їх за ризик, спрямувавши м'яч у порожні ворота. Лише після цього супернику вдалося розмочити Олександра Сухова. Дальній удар на 36-й хвилині вийшов у Володимира Дерендяєва.

Теги: футзал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Свій дебют на Євро Ілля Приходько відзначив результативною передачею на Даниіла Абакшина
Українець став наймолодшим учасником чемпіонатів Європи з футзалу за всю історію
26 сiчня, 17:57
Україна – Литва 4:1
Україна здобула першу перемогу на Євро-2026 з футзалу
25 сiчня, 18:43
Нєвєдров народився у РФ, але отримав громадянство Вірменії у 2021 році
УАФ звернулася до УЄФА через вірменського футзаліста, який матюкався на адресу України
23 сiчня, 18:07
Збірна України з футзалу стартує на Євро-2026 матчем проти вірменів
Україна – Вірменія: букмекери назвали фаворита гри Євро-2026 з футзалу
22 сiчня, 14:29
Сьогодні, 22 січня 2026 року, збірна України з футзалу стартує на Євро-2026
Чотири півфінали й два срібла. Історія виступів України на чемпіонатах Європи з футзалу
22 сiчня, 14:23
Синьо-жовті потрапили до групи B, де їхнім першим суперником стане команда Вірменії
Україна – Вірменія: де дивитися гру Євро-2026 з футзалу
22 сiчня, 10:56
Збірна України продовжує готуватися до Євро-2026
Збірна України з футзалу оголосила склад на збір перед Євро-2026
9 сiчня, 13:00
Україна продовжує підготовку до Євро-2026
Збірна України з футзалу проведе товариський матч зі Словенією
5 сiчня, 13:44
Марія Мисловська працювала на першому в історії футзалу Чемпіонаті світу серед жінок
Арбітриня Мисловська може стати найкращою суддею у 2025 році
1 сiчня, 19:05

Новини

УЄФА покарала вірменського футзаліста, який матюкався на адресу України
УЄФА покарала вірменського футзаліста, який матюкався на адресу України
Україна – Чехія: де дивитися вирішальну гру нашої збірної на Євро-2026 з футзалу
Україна – Чехія: де дивитися вирішальну гру нашої збірної на Євро-2026 з футзалу
«Непоганий результат». Бідний оцінив кількість росіян і білорусів, які візьмуть участь в Олімпіаді
«Непоганий результат». Бідний оцінив кількість росіян і білорусів, які візьмуть участь в Олімпіаді
Кубок Девіса: збірна України з тенісу оголосила склад на матч з Люксембургом
Кубок Девіса: збірна України з тенісу оголосила склад на матч з Люксембургом
У Румунії внаслідок ДТП загинули вболівальники грецького клубу
У Румунії внаслідок ДТП загинули вболівальники грецького клубу
«Це – зневага». Легендарний футболіст розказав, як його принизив Приватбанк
«Це – зневага». Легендарний футболіст розказав, як його принизив Приватбанк

Новини

Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Сьогодні, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Сьогодні, 10:35
Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні
Сьогодні, 10:00
Сибіга виключив компроміси щодо відповідальності Росії
Сьогодні, 09:34
Дружина загиблого офіцера МВС пішла служити в його підрозділ
Вчора, 09:53
Генерал Бундесверу попередив про можливий напад Росії на НАТО за 2-3 роки
Вчора, 09:33

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua