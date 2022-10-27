Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ніхто не хоче змагатись з агресором: дві російські збірні не допустили на Олімпійські ігри

Юрій Лящук
glavcom.ua
Ніхто не хоче змагатись з агресором: дві російські збірні не допустили на Олімпійські ігри
Рашисти платять за свою агресію проти України
фото з відкритих джерел

Цивілізований світ не хоче грати з агресором, який розв'язав криваву війну в Україні

Поки російські чиновники мріють про участь в Олімпійських іграх-2024, одразу дві збірні Росії були усунені від участі у кваліфікаційному олімпійському турнірі. Чоловіча та жіноча збірні РФ з волейболу не потрапили до списку учасників кваліфікації до Ігор-2024 у Парижі. Про це повідомляє прокремлівське видання ТАСС із посиланням на пресслужбу Міжнародного олімпійського комітету.

Напередодні Міжнародна федерація волейболу (FIVB) на основі поточного світового рейтингу склала список учасників кваліфікації – дві сітки (чоловіча та жіноча) по 24 команди. До списків не потрапили команди Франції, які здобули прямі путівки на олімпійський турнір на правах країни-організатора.

Збірні Росії не потрапили до списків через відсторонення від міжнародних турнірів, що пов’язано з повномасштабною агресією РФ в Україні.

Раніше повідомлялось, що Росія та Білорусь пропустять молодіжний Чемпіонат світу з боксу.

Відзначимо, що ЗСУ важко поранили російського тренера з дзюдо, який воює проти України.

Також відомо, що тренер відомого російського боксера воює проти України.

До слова, триває 246-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках, зокрема, на лівому березі річки Дніпро, активно веде повітряну розвідку. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Іванград, Соледар, Майорськ, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

Дивіться також: Ломаченко – Ортіс зі згадкою про війну: трейлер боксерського супербою (відео)
Теги: санкції війна Олімпіада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Анастасія Давидова втікла з Росії
Генсек Олімпійського комітету РФ втекла з країни
28 вересня, 10:50
Ірину тренує Микола Мільчев – олімпійський чемпіон зі стендової стрільби на Олімпійських іграх 2000 року в Сіднеї
Олімпіада в Парижі: Україна здобула першу ліцензію
9 жовтня, 15:52
Павло Коростильов виграв «бронзу» на ЧС з кульової стрільби
Україна виборола другу ліцензію на Олімпійські ігри-2024
15 жовтня, 18:45

Новини

Ніхто не хоче змагатись з агресором: дві російські збірні не допустили на Олімпійські ігри
Ніхто не хоче змагатись з агресором: дві російські збірні не допустили на Олімпійські ігри
Стало відомо, з яким боксером українець Усик не хоче виходити в ринг
Стало відомо, з яким боксером українець Усик не хоче виходити в ринг
Олімпіада-2036: з'явився перший кандидат на роль господаря (відео)
Олімпіада-2036: з'явився перший кандидат на роль господаря (відео)
«Дніпро-1» приймає «Аполлон»: де і коли покажуть матч Ліги Конференцій
«Дніпро-1» приймає «Аполлон»: де і коли покажуть матч Ліги Конференцій
АЕК – «Динамо»: коли і де дивитись матч Ліги Європи
АЕК – «Динамо»: коли і де дивитись матч Ліги Європи
Чому Ломаченко обрав Ортіса: український боксер розкрив цікаві деталі майбутнього бою
Чому Ломаченко обрав Ортіса: український боксер розкрив цікаві деталі майбутнього бою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
126K
Бунт у «Слузі народу». Інтерв’ю з депутаткою Юлією Яцик, яка покинула партію президента
33K
Сатанів та Путін. Що відомо про селище, яке обговорює вся Україна (фото)
22K
Що не так із закликом до термінової евакуації китайців з України
17K
Бунт у «Слузі народу». Депутат Яцик пояснила, що її не влаштовує
9202
Президент Гвінеї-Бісау передав Зеленському послання від Путіна
8647
«Король контрабанди» проти Зеленського. Верховний суд ухвалив рішення у скандальній справі про паспорт

Новини

Вбивці, ґвалтівники, наркоторговці. Кого РФ вербує на війну в Україну
Сьогодні, 07:37
ЗСУ ударили по базі окупантів зі складами боєприпасів у Бериславі – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Ядерні навчання Росії та візит президента Гвінеї-Бісау. П'ять головних новин 26 жовтня
Вчора, 21:00
Цієї зими Європа має нарешті покінчити з енергетичною залежністю від Росії – Яценюк
Вчора, 14:42
«План Маршалла» для України і призначення прем’єра Британії. П'ять головних новин 25 жовтня
25 жовтня, 21:00
Окупанти мінують берегову лінію Дніпра на Херсонщині – Генштаб
25 жовтня, 07:17

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту