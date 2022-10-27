Ніхто не хоче змагатись з агресором: дві російські збірні не допустили на Олімпійські ігри

Рашисти платять за свою агресію проти України

Цивілізований світ не хоче грати з агресором, який розв'язав криваву війну в Україні

Поки російські чиновники мріють про участь в Олімпійських іграх-2024, одразу дві збірні Росії були усунені від участі у кваліфікаційному олімпійському турнірі. Чоловіча та жіноча збірні РФ з волейболу не потрапили до списку учасників кваліфікації до Ігор-2024 у Парижі. Про це повідомляє прокремлівське видання ТАСС із посиланням на пресслужбу Міжнародного олімпійського комітету.

Напередодні Міжнародна федерація волейболу (FIVB) на основі поточного світового рейтингу склала список учасників кваліфікації – дві сітки (чоловіча та жіноча) по 24 команди. До списків не потрапили команди Франції, які здобули прямі путівки на олімпійський турнір на правах країни-організатора.

Збірні Росії не потрапили до списків через відсторонення від міжнародних турнірів, що пов’язано з повномасштабною агресією РФ в Україні.

Раніше повідомлялось, що Росія та Білорусь пропустять молодіжний Чемпіонат світу з боксу.

Відзначимо, що ЗСУ важко поранили російського тренера з дзюдо, який воює проти України.

Також відомо, що тренер відомого російського боксера воює проти України.

До слова, триває 246-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках, зокрема, на лівому березі річки Дніпро, активно веде повітряну розвідку. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Іванград, Соледар, Майорськ, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.