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Під час відкриття Чемпіонату світу 2026 з'явився російський прапор: деталі скандалу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Під час відкриття Чемпіонату світу 2026 з'явився російський прапор: деталі скандалу
Російська символіка є забороненою на подіях ФІФА з початку повномасштабного вторгнення
фото: російські Телеграм-канали

До появи символу агресії доклалися і організатори, і вболівальники.
 

Стартовий матч Чемпіонату світу з футболу між Мексикою та ПАР на легендарному стадіоні «Ацтека» запам'ятався не лише епічною церемонією відкриття чи матчем з трьома вилученнями, а й гучним політичним скандалом. Про це повідомляє «Главком».

Поява триколору серед інших прапорів

Найбільш уважні вболівальники та журналісти помітили на трибунах і в оформленні чаші стадіону російську символіку, що викликало хвилю обурення, адже збірні РФ офіційно та безстроково усунені від будь-яких змагань під егідою ФІФА та УЄФА.

Першим інцидентом, який прикував увагу глядачів під час ефектної церемонії відкриття, стало розміщення російського триколора у верхньому ярусі Estadio Azteca. Він висів на офіційних конструкціях стадіону поруч із прапором Румунії.

Мексиканське видання Excelsior звернулося за роз'ясненнями до оргкомітету. Організатори мундіалю пояснили, що вирішили розмістити у верхній частині арени прапори усіх без винятку країн-членів ФІФА. Наразі до всесвітньої футбольної організації входить 211 національних асоціацій, і Російський футбольний союз, попри жорсткі санкції, досі юридично не виключений зі списку асоційованих членів ФІФА.

Водночас журналісти нагадують, що санкції, запроваджені у лютому 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну, мають категорично блокувати використання будь-якої російської символіки, прапора чи гімну на офіційних подіях турніру, тому дії мексиканських організаторів уже назвали грубим порушенням регламенту.

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Російські вболівальники на трибунах

Російські пропагандистські ресурси одразу після матчу також почали поширювати фотографії та відео акції, яку влаштувала група вболівальників з РФ прямо під час гри Мексика – ПАР.

Росіяни розгорнули на трибунах великий триколор із написом «Северодвинск» та логотипом одного зі своїх спортивних пабліків. Поруч із ними інша група фанатів розтягнула довге біле полотно, на якому були дрібно написані назви десятків російських міст, серед яких чітко читалися «Брянск», «Пермь», «Екатеринбург» та інші.

Цей інцидент викликав серйозні запитання до служб безпеки стадіону «Ацтека», які, попри суворий контроль, дозволили пронести та продемонструвати заборонену символіку країни-агресорки на матчі світового рівня.

Нагадаємо, що збірна Чехії зіткнулася з проблемами перед першим матчем на Чемпіонаті світу

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Теги: чемпіонат світу НОВИНИ ФУТБОЛУ санкції прапор

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