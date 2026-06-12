Збірна Чехії зіткнулася з проблемами перед першим матчем на Чемпіонаті світу

Через проблеми з транспортом команда Мирослава Коубека ледь не запізнилася на тренування

Повернення збірної Чехії на Чемпіонат світу після 20-річної паузи розпочалося з неприємного логістичного інциденту напередодні матчу з Південною Кореєю, який завершився поразкою 1:2. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun.

Проблеми з автобусом

Напередодні стартового матчу на мундіалі величезний автобус чеської делегації наглухо застряг у воротах при в'їзді до передматчевого тренувального комплексу в мексиканському місті Сапопан, спровокувавши серйозний транспортний хаос.

Габаритний транспортний засіб не зміг протиснутися крізь вузький заїзд під час повороту з двосмугового шосе. У результаті задня частина автобуса залишилася заблокованою прямо на дорозі. Місцевій поліції довелося терміново перекрити рух, через що в Сапопані та околицях агломерації Гвадалахари утворився гігантський затор. Місцеві водії автомобілів, вантажівок та мотоциклів були змушені чекати близько години, поки спецслужби намагалися зрушити автобус із місця. У мексиканських соцмережах миттєво поширилися відео з іронічними коментарями про те, що «Чеська Республіка повністю паралізувала рух у місті».

Коли стало зрозуміло, що процес евакуації затягнеться, тренерський штаб чехів на чолі з 74-річним Мирославом Коубеком ухвалив рішення не гаяти часу. Футболісти разом із персоналом залишили салон і вирушили на тренування пішки, влаштувавши незаплановану прогулянку. Незважаючи на дорожню пригоду, саме заняття відбулося чітко за графіком.

Реакція тренера на ситуацію

Сам наставник чехів Мирослав Коубек спокійно поставився до ситуації:

«Я працюю у футболі так довго, що подібні речі вже не здатні змусити мене нервувати. Наш успіх залежатиме виключно від тактики та того, як ми використаємо свої сильні сторони. Нам точно потрібно зберегти дисципліну та чітко дотримуватися стратегії на полі».

До слова, це вже не перші логістичні труднощі європейців у Мексиці. Раніше водій цієї ж лінійки автобусів довго маневрував вузькими та перевантаженими вулицями Гвадалахари, яка відома своїми хронічними заторами.

Нагадаємо, що німецький вболівальник помер від серцевого нападу перед стартом Чемпіонату світу 2026.