  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Стабільна Юлія Левченко і ще четверо медалістів зберегли Україні місце в легкоатлетичній Суперлізі (фото)

    • Розсилка
    Юлія Леввченко здобула в Бидґощі чергову яскраву перемогу - Стабільна Юлія Левченко і ще четверо медалістів зберегли Україні місце в легкоатлетичній Суперлізі (фото)
    Юлія Леввченко здобула в Бидґощі чергову яскраву перемогу
    Костянтин Клименко

    Наша команда вистояла у важкій боротьбі за виживання

    У Бидґощі (Польща) завершився командний чемпіонат Європи з легкої атлетики (Суперліга). Особливістю цьогорічних змагань було те, що відразу п’ять збірних з 12-ти залишали за їх підсумками елітний дивізіон.

    Читайте також

    Юлія Левченко стала переможницею змагань, подолавши висоту 1,97 м. Срібні нагороди вибороли Марина Килипко у стрибках із жердиною, Анна Рижикова (400 м з бар'єрами). Бронзові нагороди – у Ірини Климець (метання молота) та чоловічої естафетної команди 4х100 м в складі Олександра Соколова, Сергія Смелика, Ігоря Бодрова та Еріка Костриці.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Анна Рижикова - срібна призерка в бігу на 400 м з бар'єрами
    Олександр Соколов, Сергій Смелик, Ігор Бодров та Ерік Костриця - бронзові призери в естафеті 4х100 м
    Ірина Климець - бронзова призерка в метанні молота
    Марина Килипко - срібна призерка в стрибках з жердиною
    Юлія Левченко - чемпіонка в стрибках у висоту
    Фото з соцмереж

    В підсумку Україна з 225 очками посіла сьоме місце, випередивши команду Чехії на 5,5 очок. Виграли чемпіонат Європи господарі, поляки. Срібло – у Німеччини, бронза – у Франції. Залишають Суперлігу чехи, шведи, греки, фіни та швейцарці. Замість них до еліти заходить переможець першої ліги – Португалія.

    Місце проведення наступного командного чемпіонату Європи, який відбудеться в 2021 році, визначиться пізніше.

     Читайте також: Юлія Левченко красиво виграла чемпіонат Європи у Швеції (відео)

    Джерело: Федерація легкої атлетики України

    Читайте також
    Юлія Левченко метання молота легка атлетика Анна Рижикова Сергій Смелик Олександр Соколов Марина Килипко Ерік Костриця Ігор Бодров
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ