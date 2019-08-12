Стабільна Юлія Левченко і ще четверо медалістів зберегли Україні місце в легкоатлетичній Суперлізі (фото)



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Юлія Леввченко здобула в Бидґощі чергову яскраву перемогу Костянтин Клименко

Наша команда вистояла у важкій боротьбі за виживання

У Бидґощі (Польща) завершився командний чемпіонат Європи з легкої атлетики (Суперліга). Особливістю цьогорічних змагань було те, що відразу п’ять збірних з 12-ти залишали за їх підсумками елітний дивізіон.

Юлія Левченко стала переможницею змагань, подолавши висоту 1,97 м. Срібні нагороди вибороли Марина Килипко у стрибках із жердиною, Анна Рижикова (400 м з бар'єрами). Бронзові нагороди – у Ірини Климець (метання молота) та чоловічої естафетної команди 4х100 м в складі Олександра Соколова, Сергія Смелика, Ігоря Бодрова та Еріка Костриці.

В підсумку Україна з 225 очками посіла сьоме місце, випередивши команду Чехії на 5,5 очок. Виграли чемпіонат Європи господарі, поляки. Срібло – у Німеччини, бронза – у Франції. Залишають Суперлігу чехи, шведи, греки, фіни та швейцарці. Замість них до еліти заходить переможець першої ліги – Португалія.

Місце проведення наступного командного чемпіонату Європи, який відбудеться в 2021 році, визначиться пізніше.

Джерело: Федерація легкої атлетики України