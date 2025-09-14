Головна Спорт Новини
Ексчемпіона світу з боксу знайдено мертвим у власному будинку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Легендарний Ріккі Хаттон планував повернутися на ринг після 13 років перерви
фото з відкритих джерел

Ріккі Хаттон помер у віці 46 років

Колишнього чемпіона світу з боксу Ріккі Хаттона знайдено мертвим у своєму будинку в Великому Манчестері. Як інформує «Главком», трагічну новину повідомляє Manchester Evening News.

Інформацію підтвердила місцева поліція. Там не вважають смерть 46-річного британця насильницькою або підозрілою.

Хаттон був чемпіоном світу за версіями IBF, WBA та IBO у першій напівсередній вазі, володів поясами IBO та WBA у напівсередній вазі.

За кар'єру Ріккі провів 48 поєдинків на профірингу, у яких здобув 45 перемог (32 – нокаутом) та зазнав трьох поразок, зокрема від українця В'ячеслава Сенченка у своєму останньому бою в листопаді 2012 року.

Раніше Хаттон говорив про свої проблеми з психічним здоров'ям та наркотичною залежністю. Він пережив спроби самогубства, після чого почав працювати над власним психічним здоров'ям.

2 грудня британець мав провести поєдинок на профірингу проти 46-річного Аль Даха в Дубаї. Ріккі останній раз виходив на ринг в листопаді 2012 року, коли програв технічним нокаутом В’ячеславу Сенченку.

Раніше у Японії за кілька днів померло двоє боксерів, які отримали травми під час поєдинків. 

Також світ боксу зазнав непоправної втрати: легендарний тренер Томмі Брукс, який працював з такими зірками, як Евандер Холіфілд, Майк Тайсон та брати Клички, помер після тривалої боротьби з раком. Йому був 71 рік. 

