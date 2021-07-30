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    Збірна України з фехтування завершила Олімпіаду шостою

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    Українці фінішували в командних змаганнях шостими - Збірна України з фехтування завершила Олімпіаду шостою
    Українці фінішували в командних змаганнях шостими
    Фото з відкритих джерел

    Віце-чемпіони світу поступилися командам Китаю та Франції

    Збірна України з фехтування на шпагах, яка кілька місяців тому стала другою на етапі Кубку світу, припинила боротьбу за медалі Олімпіади вже на стадії 1/4 фіналу. Суперниками Ігоря Рейзліна, Богдана Нікішина, Романа Свічкаря і Анатолія Герея були китайці, які за 54 хвилини зуміли вирвати перемогу – 45:35.

    Наша команда продовжила боротьбу за втішні місця, але й там зазнала невдачі. В поєдинках за п’яте місце вона програла французам – 37:45.

    Фехтувальник Ігор Рейзлін приніс збірній України одну з чотирьох медалей Ігор. Він посів третє місце в особистій першості.

    Сьогодні, 30 липня, розпочали змагання легкоатлети. Українець Андрій Проценко не взяв висоту 2.28 метра і не пройшов у фінал.

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    Теги: Олімпіада
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    Збірна України з фехтування завершила Олімпіаду шостою