Збірна України з фехтування завершила Олімпіаду шостою

Віце-чемпіони світу поступилися командам Китаю та Франції

Збірна України з фехтування на шпагах, яка кілька місяців тому стала другою на етапі Кубку світу, припинила боротьбу за медалі Олімпіади вже на стадії 1/4 фіналу. Суперниками Ігоря Рейзліна, Богдана Нікішина, Романа Свічкаря і Анатолія Герея були китайці, які за 54 хвилини зуміли вирвати перемогу – 45:35.

Наша команда продовжила боротьбу за втішні місця, але й там зазнала невдачі. В поєдинках за п’яте місце вона програла французам – 37:45.

Фехтувальник Ігор Рейзлін приніс збірній України одну з чотирьох медалей Ігор. Він посів третє місце в особистій першості.

Сьогодні, 30 липня, розпочали змагання легкоатлети. Українець Андрій Проценко не взяв висоту 2.28 метра і не пройшов у фінал.