  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Стали відомі фіналісти чемпіонату світу з хокею

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Стали відомі фіналісти чемпіонату світу з хокею
    Фото з відкритих джерел

    Титул найсильнішої команди розіграють збірні Канади і Фінляндії

    На чемпіонаті світу з хокею, який приймає Латвія, пройшли півфінальні матчі. В першому матчі дня Канада взяла гору над США – 4:2. Згодом на майданчик вийшли збірні Фінляндії та Німеччини. Чинні чемпіони здобули перемогу з рахунком 2:1.

    Таким чином, у зустрічі за золоті медалі, яка пройде в неділю, 6 червня, зіграють команди Канади та Фінляндії. Ці команди розіграли трофей і на попередньому чемпіонаті світу, який пройшов 2019 року. Тоді фіни здобули перемогу з рахунком 3:1.

    Канада ледве потрапила в плей-оф, а тепер може виграти чемпіонат
    Канада ледве потрапила в плей-оф, а тепер може виграти чемпіонат

    Збірна Фінляндії є триразовим чемпіоном світу, Канада перемагала 26 разів.

    У матчі за третє місце команда США зіграє з Німеччиною. Американці за свою історію виграли вісім бронзових медалей, німецька команда – дві.

    Читайте також:

    Теги: чемпіонат світу хокей
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стали відомі фіналісти чемпіонату світу з хокею