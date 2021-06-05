Стали відомі фіналісти чемпіонату світу з хокею

Титул найсильнішої команди розіграють збірні Канади і Фінляндії

На чемпіонаті світу з хокею, який приймає Латвія, пройшли півфінальні матчі. В першому матчі дня Канада взяла гору над США – 4:2. Згодом на майданчик вийшли збірні Фінляндії та Німеччини. Чинні чемпіони здобули перемогу з рахунком 2:1.

Таким чином, у зустрічі за золоті медалі, яка пройде в неділю, 6 червня, зіграють команди Канади та Фінляндії. Ці команди розіграли трофей і на попередньому чемпіонаті світу, який пройшов 2019 року. Тоді фіни здобули перемогу з рахунком 3:1.

Канада ледве потрапила в плей-оф, а тепер може виграти чемпіонат

Збірна Фінляндії є триразовим чемпіоном світу, Канада перемагала 26 разів.

У матчі за третє місце команда США зіграє з Німеччиною. Американці за свою історію виграли вісім бронзових медалей, німецька команда – дві.