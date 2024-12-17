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Ексчоловік Сєдокової наклав на себе руки через кілька днів після розлучення з нею

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Ексчоловік Сєдокової наклав на себе руки через кілька днів після розлучення з нею
9 грудня суддя Хорошевського району Москви задовольнив позов Седокової про розлучення з Тіммою

За день до смерті Тімма опублікував в Instagram сторіс, у якому привітав Сєдокову з днем ​​народження

Латвійський баскетболіст та колишній чоловік екссолістка групи «ВІА Гра» Анни Сєдоковової Яніс Тімма скоїв самогубство в Москві. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела.

За їхніми даними, тіло 32-річного чоловіка знайшли у під'їзді житлового будинку у центрі Москви. Телеграм-канал Baza повідомив, що тіло Тімми виявили на першому поверсі будинку на вулиці Сергія Макєєва у ніч на 17 грудня. За даними Mash, Тімма наклав на себе руки в бізнес-готелі, в той же час Shot повідомив, що тіло спортсмена виявили в хостелі. Shot стверджує, що причиною смерті Тімми стала асфіксія, ВЧК-ОГПУ пише, що він помер в результаті падіння з великої висоти.

Співрозмовник ЗМІ в оперативних службах повідомив, що поряд із загиблим лежав телефон із останнім побажанням перед смертю. Телеграм-канали Baza та «112» повідомили, що на заставці айфону був номер його колишньої дружини, співачки Анни Сєдокової, і прохання зателефонувати їй. а день до смерті, 16 грудня, Тімма опублікував в Instagram сторіс, у якому привітав Сєдокову з днем ​​народження.

9 грудня суддя Хорошевського району Москви задовольнив позов Седокової про розлучення з Тіммою. Пара була одружена з 2020 року, позов Сєдокової про розлучення надійшов до суду 16 жовтня 2024-го. Після звернення Сєдокової до суду, пише Baza, Тімма публікував відеозаписи, через які підписники підозрювали, що він готується до самогубства.

Нагадаємо, що інший чоловік Сєдокової ексфутболіст київського «Динамо» Валентин Белькевич помер 1 серпня 2014 року внаслідок обриву тромбу.

Яніс Тімма – вихованець ризького баскетбольного клубу «АСК Рига» , він виступав за нього у 2011-2013 роках. На драфті НБА у 2013 році був обраний під загальним 60 номером командою «Мемфіс Гріззліс».

У різний час Тімма представляв багато латвійських клубів, у тому числі «Вентспілс», російські «Зеніт», УНІКС та «Хімки», грецький «Олімпіакос» та американський «Осеола Меджік» (фарм-клуб команди НБА «Орландо»). З 2024 року був гравцем іспанського клубу «Обрадойро».

У складі збірної Латвії Яніс Тімма у 2010 році став бронзовим призером чемпіонату Європи серед гравців віком до 18 років. Виступав за збірну Латвії на чемпіонатах Європи 2015 та 2017 років.

Нагадаємо, Сєдокова у минулому році вийшла на сцену в недієздатному стані, що призвело до падіння через втрату рівноваги. Також киянка наразі проживає в Росії та публічно не засуджує агресію проти України.

Теги: росія баскетбол самогубство

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