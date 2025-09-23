Головна Спорт Новини
Столичні баскетбольні клуби провели товариську гру перед стартом жіночої Суперліги

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Столичні баскетбольні клуби провели товариську гру перед стартом жіночої Суперліги
Сьогодні, 23 вересня, команди Віталія Чернія та Володимира Холопова проведуть другу очну гру

Гравчині Будівельника обіграли «Київ-Баскет»

Дві команди жіночої Суперліги минулого сезону столичні «Київ-Баскет» та «Будівельник» зіграли свій перший товариський матч в рамках передсезонної підготовки. Про це інформує «Главком» з посиланням на ФБУ.

У ПС «Венето» гравчині Будівельника обіграли «Київ-Баскет» з рахунком 61:57.  

Сьогодні, 23 вересня, команди Віталія Чернія та Володимира Холопова проведуть другу очну гру.

Новий сезон жіночої Суперліги стартує 10 жовтня. В першому турі у Києві зіграють «Київ-Баскет» та «Будівельник», а чемпіон «Франківськ-Прикарпаття» прийматиме «Вінницю-МедУніверситет».

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

