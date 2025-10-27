Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Арбітриня Грушко працюватиме на п'ятому для неї матчі дівочого чемпіонату світу з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Арбітриня Грушко працюватиме на п'ятому для неї матчі дівочого чемпіонату світу з футболу
Грушко судитиме поєдинок 1/8 фіналу США – Нідерланди

Грушко виступить у ролі одного з асистентів на лінії в бригаді румунки Песу

Українська арбітриня Світлана Грушко працюватиме вже на п’ятому для неї матчі фінальної частини дівочого чемпіонату світу-2025 (WU-17), що проходить у Марокко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Наша співвітчизниця виступить у ролі одного з асистентів на лінії в бригаді румунки Аліни Песу на поєдинку 1/8 фіналу США – Нідерланди, що відбудеться 28 жовтня в місті Сале, на одному з полів Футбольної академії Мухаммеда VI.

Початок гри – о 17:30 за київським часом.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вінісіус: Ми не хотіли нікого образити – ні молодих гравців, ні вболівальників
Вінісіус емоційно прокоментував перемогу «Реала» над «Барселоною» 
Сьогодні, 09:47
Владислав Велетень є гравцем житомирського «Полісся»
Велетень став 17-м футболістом, який дебютував у збірній України за часів Реброва
14 жовтня, 15:13
Роман Линдов грає за клуб «Буревій»
Отримав тяжке поранення руки на Майдані і став голкіпером. Роман Линдов – про ампфутбол
12 жовтня, 10:00
Суддя дійшов висновку, що в діях Алієва наявний склад адміністративного правопорушення
Суд визнав ексгравця «Динамо» Алієва винним у керуванні авто у стані спʼяніння
9 жовтня, 11:44
В Instagram у дівчини запитують: Ангеліно, чи це законно бути такою ідеальною?
Дружина Забарного вразила мережу ефектною сукнею з глибоким розрізом
8 жовтня, 18:05
Ташуєв: Де мої гроші? Я ж не крав, а просто працював та отримував гарну зарплату
«Неможливо прожити». Футбольний тренер розкритикував пенсійну систему Росії
7 жовтня, 22:36
Для 22-річного Очеретька це другий виклик до збірної України
Ребров довикликав гравця «Шахтаря» на матчі України з Ісландією та Азербайджаном
6 жовтня, 14:16
Гру «Динамо» – «Крістал Пелас» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
«Динамо» – «Крістал Пелас»: де дивитися матч Ліги конференцій
2 жовтня, 13:16
США розгромили Нову Каледонія
США забили Новій Каледонії дев'ять м'ячів у грі молодіжного чемпіонату світу з футболу
30 вересня, 10:16

Новини

Уро-Ніле оформила дабл-дабл у грі чемпіонату Швейцарії з баскетболу
Уро-Ніле оформила дабл-дабл у грі чемпіонату Швейцарії з баскетболу
Травма Ярмолюка та впевнені перемоги. Як минув вікенд легіонерів збірної України
Травма Ярмолюка та впевнені перемоги. Як минув вікенд легіонерів збірної України
Українські борчині здобули три нагороди чемпіонату світу U23
Українські борчині здобули три нагороди чемпіонату світу U23
Арбітриня Грушко працюватиме на п'ятому для неї матчі дівочого чемпіонату світу з футболу
Арбітриня Грушко працюватиме на п'ятому для неї матчі дівочого чемпіонату світу з футболу
У США прокуратура опублікувала обвинувальний висновок у справі про незаконні ставки на матчі НБА
У США прокуратура опублікувала обвинувальний висновок у справі про незаконні ставки на матчі НБА
Пустовий набрав дев'ять очок у грі чемпіонату Іспанії з баскетболу
Пустовий набрав дев'ять очок у грі чемпіонату Іспанії з баскетболу

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua