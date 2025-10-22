Головна Спорт Новини
Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Організатори скасували матч «Барселони» та «Вільярреала» у США
«Барселона» та «Вільярреал» не зіграють у США

Зустріч 17-го туру Ла Ліги, яка мала відбутися в Майамі 20 грудня, скасовано

Матч «Барселони» та «Вільярреала» у Майамі було скасовано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Marca.

Зустріч 17-го туру Ла Ліги, яка мала відбутися в Майамі 20 грудня, скасовано.

Ла Ліга заявила, що після переговорів з організатором зустрічі той ухвалив рішення скасувати проведення події через невизначеність, яка виникла в Іспанії останніми тижнями.

Раніше клуби Ла Ліги на знак протесту проти гри «Барселони» та «Вільярреала» у Майамі стояли нерухомо 15 секунд на початку матчів минулого туру.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

