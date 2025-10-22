Організатори скасували матч «Барселони» та «Вільярреала» у США

«Барселона» та «Вільярреал» не зіграють у США

Зустріч 17-го туру Ла Ліги, яка мала відбутися в Майамі 20 грудня, скасовано

Матч «Барселони» та «Вільярреала» у Майамі було скасовано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Marca.

Зустріч 17-го туру Ла Ліги, яка мала відбутися в Майамі 20 грудня, скасовано.

Ла Ліга заявила, що після переговорів з організатором зустрічі той ухвалив рішення скасувати проведення події через невизначеність, яка виникла в Іспанії останніми тижнями.

Раніше клуби Ла Ліги на знак протесту проти гри «Барселони» та «Вільярреала» у Майамі стояли нерухомо 15 секунд на початку матчів минулого туру.

