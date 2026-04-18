Костюк вийшла у фінал турніру у Руані, в якому зустрінеться з сенсаційною Подрез

Марта Костюк вп'яте в кар'єрі вийшла у фінал турніру WTA

Українка повісила «бублик» суперниці у другому сеті

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла у фінал грунтового турніру WTA 250 у Руані (Франція). Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

У півфіналі українка у двох сетах розгромила представницю Німеччини Татьяну Марію. Марта провела третє очне протистояння проти Татьяни та здобула третю перемогу.

Перший сет тенісистки розпочали з обміну геймами, а за рахунку 2:2 Костюк вдалося вийти вперед, і у підсумку українка виграла потрібні для себе чотири гейми та завершила партію з рахунком 6:3.

У другій партії Костюк не залишила шансів своїй суперниці та завершила матч розгромною перемогою з рахунком 6:0.

WTA 250. Руан (Франція). 1/2 фіналу

Марта Костюк (Україна) – Тетяна Марія (Німеччина) 6:3, 6:0

Український фінал у Руані

Зазначимо, що фінал турніру в Руані буде українським. Костюк зіграє проти 19-річної Вероніка Подрез , яка через травму Сорани Кирсті автоматично пройшла до фіналу.

Для Подрез це буде перший у кар'єрі фінал турніру WTA. При цьому вона взагалі дебютує на цьому рівні. Костюк вп'яте побореться за титул.

Фінал турніру WTA між Костюк та Подрез відбудеться у неділю, 19 квітня.

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.