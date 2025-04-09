«Йому 100% заплатили». Мілевський відреагував на візит Тотті до Росії

Мілевський: Я взагалі не розумію, навіщо Тотті їде в Росію, коли вся Італія, вся Європа підтримує Україну

Колишній нападник національної збірної України з футболу та київського «Динамо» Артем Мілевський відреагував на візит до Росії легендарного італійського нападника Франческо Тотті. Про це повідомляє «Главком».

«Я не хочу до кінця в це вірити. Мені від цієї інформації не дуже добре... Я взагалі не розумію, навіщо він їде в Росію, коли вся Італія, вся Європа підтримує Україну, підтримує нас. Йому 100% заплатили, але що, в нього нема грошей? Він мало заробив за свою кар'єру?», – заявив Мілевський.

Нагадаємо, чемпіон світу з футболу та екскапітан «Роми» легендарний італійський футболіст Франческо Тотті у розмові з російськими пропагандистами розповів, що з великим задоволенням приїхав до РФ.

Тотті прилетів до Москви і стане спеціальним гостем заходу, який організовує один з російських букмекерів.

«Я дуже радий, що приїхав до вас. Для мене повернутися сюди – велика честь та задоволення. За останні роки у моєму житті все змінилося. Мій прощальний матч у 2017 році був неймовірним. Я був радий, що цілий день мені присвячений, але водночас переживав через закінчення цілого життєвого циклу. Особливо складно було стримати хвилювання у роздягальні, коли я востаннє одягав ігрову форму», – заявив Тотті.

Він також розповів, чим займався після завершення професійної кар'єри.

«Після закінчення кар'єри я два роки був директором у «Ромі». Потім займався іншими справами, а зараз живу у своє задоволення. Коли я займався футболом, особисте життя для мене практично не існувало. Я завжди думав, що коли закінчу кар'єру, життя одразу стане спокійним. А насправді стало ще гірше в якомусь сенсі. Раніше мене повністю ототожнювали з «Ромою», з усією командою. Тепер цього немає», – розповів футболіст.

Франческо Тотті – італійський футболіст, колишній капітан італійської «Роми», кольори якої захищав протягом усієї кар'єри, з 1992 по 2017 рік. Чемпіон світу 2006 року і віце-чемпіон Європи 2000 року в складі національної збірної Італії, також грав на чемпіонаті світу 2002 і чемпіонаті Європи 2004 року. Входить до тридцятки гравців за кількістю матчів і посів друге місце за кількістю голів у Серії А. Знаходиться на першому місці за загальною та єврокубковою кількістю матчів і голів за «Рому». Найкращий бомбардир римського дербі, а також гравець, який у його рамках провів найбільшу кількість матчів.