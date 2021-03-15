Україна не поїде до Японії й прийме суперниць у Чорноморську

Матч Кубка Біллі-Джин Кінг між жіночими тенісними збірними перенесли в Україну

Матч між збірними України та Японії у плей-офф Кубка Федерації, який тепер носить ім‘я легендарної тенісистки Біллі-Джин Кінг, пройде у Чорноморську. Перенесення двобою національних команд схвалила Міжнародна федерація тенісу. Причиною зміни країни-господаря є поширення нових штамів коронавурусу. Японія наразі закрила кордони й готується до Олімпійських ігор. Поєдинок призначено на 15-16 квітня. Суперники виборюватимуть місце в кваліфікації Фіналу турніру. Ігри планується проводити з обмеженою кількістю глядачів.

«Те, що матч перенесено в Україну, - це позитивна новина для нас, - розповів тренер нашої збірної Михайло Філіма. - Також ми отримали право вибрати покриття та колегіально, проаналізувавши наших соперників, вирішили, що це буде грунт. Звісно, ми орієнтуємося на те, на якому покритті в цей час грають українські теннисистки.

Наші гравці попередньо підтвердили свою участь. Всі знають ситуацію з Даяною Ястремською. Вона тренується в Одесі, але ми розуміємо, що у неї немає матчевої практики.

З приводу збірної Японії. Чекаємо на Наомі Осаку. Шанси на те, що вона приїде, досить високі. Перед Ролан Гаррос їй потрібна буде практика гри на грунті. Якщо подивитися останні її коментарі після перемоги на Australian Open, де вона сказала, що одна з її головних цілей – це підвищити рівень гри на грунті і виграти Ролан Гаррос, то мені здається, що шанси, що вона візьме участь в матчі в Україні, досить високі. Звичайно, для Чорноморська і для України це буде велика подія, якщо тут зіграє друга ракетка світу. Тим більше, що за попередньою інформацією на матч зможуть потрапити глядачі, – наповнюваність трибун повинна бути 50%».