Хуліан Кіньйонес отримав громадянство Мексики лише кілька років тому

29-річний Хуліан Кіньйонес, який забив перший м'яч на Чемпіонаті світу 2026, міг представляти збірну Колумбії, а не Мексики на турнірі. Про це повідомляє «Главком».

Колумбієць від народження

Кіньйонес народився в колумбійському містечку Магуї-Паян і на юнацькому рівні успішно захищав кольори збірної Колумбії U-20. Проте його доросла професійна кар'єра була повністю побудована в Мексиці, куди він переїхав ще 17-річним юнаком до академії «Тігрес». Перетворившись на абсолютну зірку мексиканського чемпіонату у складі «Атласа» та «Америки», форвард довго залишався непоміченим тренерським штабом колумбійської збірної, яка не поспішала викликати його до головної команди.

Ситуація стала критичною у 2023, коли Кіньйонес прожив у Мексиці вже вісім років, одружився з мексиканкою та виховував двох дітей. Побачивши фантастичний прогрес гравця, Федерація футболу Колумбії нарешті схаменулася і надіслала йому офіційне запрошення до національної збірної. Спільно з колумбійськими зірками Луїсом Діасом та Хамесом Родрігесом гравець мав сформувати потужну атакувальну лінію на майбутній мундіаль.

Проте Кіньйонес шокував родину та вболівальників на батьківщині, відхиливши пропозицію. Натомість він обрав Мексику – країну, яка дала йому можливість розвиватися професійно, і вже наприкінці 2023 року офіційно отримав мексиканський паспорт, дебютувавши за «Ель Трі» у поєдинку проти Гондурасу.

Кар'єра Кіньйонеса

До розряду головних сенсацій Чемпіонату світу 2026 Хуліан Кіньйонес увірвався після того, як затьмарив найкращих бомбардирів світу в Саудівській Аравії. Виступаючи за «Аль-Кадісію», він забив 33 голи у 31 матчі, вигравши «Золоту бутсу» Про-ліги та випередивши самого Кріштіану Роналду та Айвена Тоуні.

На мундіаль Хуліан приїхав у статусі головної зброї Мексики, і в першій же грі виправдав цей статус, отримавши приз найкращого гравця матчу з рук боксера Сауля «Канело» Альвареса.

Нагадаємо, що ООН розкритикувала США через міграційну політику напередодні Чемпіонату світу.