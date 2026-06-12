79-річний викладач харківського вишу здобув три золота на Чемпіонаті світу з гирьового спорту

Юрій Васильєв відзначився також черговим світовим рекордом

Старший викладач кафедри фізичного виховання НТУ ХПІ Юрій Васильєв виграв три золоті медалі на Чемпіонаті світу з гирьового спорту, а також встановив світовий рекорд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Харків.

Змагання відбулися у молдавському місті Кишиневі, де 79-річний Юрій Васильєв здобув перемоги у трьох дисциплінах: довгий цикл (10 хвилин), біатлон, напівмарафон.

За словами Васильєва, у Чемпіонаті світу з гирьового спорту взяли участь понад 500 учасників з різних країн світу. За результатами змагань він підіймався на п'єдестал чотири рази: три – після перемог у дисциплінах та ще один – після встановлення світового рекорду.

«Я встановив рекорд у дисципліні «ДЦ2» – це довгий цикл двома гирями. Також у напівмарафоні я підняв, якщо подивитися кількість підйомів і вагу гирі, то за 28 хвилин у мене було більш, ніж чотири тонни», – розповів Васильєв.

До речі, на цей турнір Юрій Васильєв їздив власним коштом. Спортсмен готується до подальших турнірів цього року, але фінансової можливості взяти участь в них у нього наразі не має.

Юрій Васильєв займається спортом понад 50 років. До занять з гирями він долучився після вступу до педінституту на факультет фізвиховання, у 18 років.

Перший виступ на Чемпіонаті світу з гирьового спорту Васильєв провів вже після 60 років. У грудні 2025 року він виступав за збірну України на Чемпіонаті Європи й виборов золоту медаль. З молдавського Кишинева атлет привіз свій 10-й рекорд світу.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський видав указ про призначення виплат видатним вітчизняним спортсменам – біатлоністці Віті Семеренко та плавцю Михайлу Романчуку.

Згідно з указом, Михайло Романчук отримуватиме щомісяця три з половиною прожиткових мінімуми для працездатних осіб – це близько 11 600 гривень. Віта Семеренко може розраховувати на стипендію у розмірі чотирьох прожиткових мінімумів – трохи більше 13 тисяч гривень.