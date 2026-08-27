Світоліна та Монфіс поступились у півфіналі змішаного розряду US Open

Українська тенісистка та її французький чоловік залишили турнір

Українська тенісстка Еліна Світоліна разом з Ґаелем Монфісом поступились у півфінальному поєдинку US Open. Про це повідомляє «Главком».

За крок до фіналу українсько-французький дует зупинили Белінда Бенчич (Швейцарія) та Флавіо Коболлі (Італія). Перший сет пройшов у рівній боротьбі та дійшов до тай-брейку, який залишився за Еліною та Ґаелем, 5:4 (9:7).

У другому сеті представники Швецарії та Італії зуміли перехопити інціативу та здобути перемогу – 4:1. Результат протистояння вирішився на супертай-брейку, де сильнішими виявились Бенчич та Коболлі – 10:5 на їхню користь.

Для Світоліної та Монфіса це був перший офіційний турнір, який вони провели в дуеті.

US Open. Змішаний розряд, 1/2 фіналу

Еліна Світоліна/Ґаель Монфіс (Україна/Франція) – Белінда Бенчич/Флавіо Коболлі (Швейцарія/Італія) – 5:4 (9:7), 1:4, [5:10]

У фіналі на Белінду Бенчич та Флавіо Коболлі чекав чеський дует Кароліни Мухової та Якуба Меншика, які у іншому півфіналі переграли Мірру Андрєєву та Андрія Рубльова.

6:3 на користь Мухової та Меншика у першому сеті, після чого швейцарсько-італійський дует перехопив ініціативу та здобув перемогу у другому сеті з рахунком 6:1. На супертай-брейку чехи виявились сильнішими та переграли своїх опонентів – 10:6.

US Open. Змішаний розряд, Фінал

Белінда Бенчич/Флавіо Коболлі (Швейцарія/Італія) – Кароліна Мухова/Якуб Меншик (Чехія/Чехія) – 3:6, 1:6, [6:10]

До слова, цьогоріч на US Open розіграють рекордний призовий фонд. Найсильніші тенісисти планети разом зароблять 108 млн доларів. Зокрема, переможці в одиночних розрядах збагатяться на $5,5 млн.