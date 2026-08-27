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Світоліна та Монфіс поступились у півфіналі змішаного розряду US Open

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Світоліна та Монфіс поступились у півфіналі змішаного розряду US Open
Еліна Світоліна та Ґаель Монфіс залишили змішаний розряд US Open
Instagram Еліни Світоліної

Українська тенісистка та її французький чоловік залишили турнір

Українська тенісстка Еліна Світоліна разом з Ґаелем Монфісом поступились у півфінальному поєдинку US Open. Про це повідомляє «Главком».

За крок до фіналу українсько-французький дует зупинили Белінда Бенчич (Швейцарія) та Флавіо Коболлі (Італія). Перший сет пройшов у рівній боротьбі та дійшов до тай-брейку, який залишився за Еліною та Ґаелем, 5:4 (9:7).

У другому сеті представники Швецарії та Італії зуміли перехопити інціативу та здобути перемогу – 4:1. Результат протистояння вирішився на супертай-брейку, де сильнішими виявились Бенчич та Коболлі – 10:5 на їхню користь.

Для Світоліної та Монфіса це був перший офіційний турнір, який вони провели в дуеті.

US Open. Змішаний розряд, 1/2 фіналу

  • Еліна Світоліна/Ґаель Монфіс (Україна/Франція) – Белінда Бенчич/Флавіо Коболлі (Швейцарія/Італія) – 5:4 (9:7), 1:4, [5:10]

У фіналі на Белінду Бенчич та Флавіо Коболлі чекав чеський дует Кароліни Мухової та Якуба Меншика, які у іншому півфіналі переграли Мірру Андрєєву та Андрія Рубльова.

6:3 на користь Мухової та Меншика у першому сеті, після чого швейцарсько-італійський дует перехопив ініціативу та здобув перемогу у другому сеті з рахунком 6:1. На супертай-брейку чехи виявились сильнішими та переграли своїх опонентів – 10:6.

US Open. Змішаний розряд, Фінал

  • Белінда Бенчич/Флавіо Коболлі (Швейцарія/Італія) – Кароліна Мухова/Якуб Меншик (Чехія/Чехія) – 3:6, 1:6, [6:10]

До слова, цьогоріч на US Open розіграють рекордний призовий фонд. Найсильніші тенісисти планети разом зароблять 108 млн доларів. Зокрема, переможці в одиночних розрядах збагатяться на $5,5 млн.

Теги: Еліна Світоліна Ґаель Монфіс теніс US Open

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