Після візиту Зеленського до Вашингтона стався несподіваний поворот: аналіз Politico

Останніми тижнями позиція президента США Дональда Трампа щодо України стала більш прихильною

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона зумів переконати американських політиків, що Україна здатна перемогти Росію, а також суттєво змінив ставлення до Києва серед представників влади США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

«Президент України Володимир Зеленський здійснив подвиг, який рік тому здавався неможливим: переконав Вашингтон, що Київ може виграти війну», – йдеться у повідомленні видання.

Видання зазначає, що нинішній візит Зеленського разюче відрізнявся від його поїздки до Білого дому у лютому 2025 року. Після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом український лідер залишив Вашингтон у піднесеному настрої, а кульмінацією дня стало голосування Сенату за законопроєкт про нові санкції проти країн, які купують російську нафту.

За словами сенатора Майка Раундса, Зеленський переконував американських законодавців, що економічний тиск може змусити Кремль сісти за стіл переговорів.

«Уся програма тут полягає в тому, щоб привести Путіна за стіл переговорів. Зеленський вважав, що Путін трохи більше подумає про спробу домовитися про врегулювання, якщо санкції будуть чинними, і фактично створить більше роздратування та, як він висловився, «гніву» через війну з російським народом», – сказав Раундс.

Politico пише, що аргументи українського президента знайшли підтримку серед сенаторів різних політичних поглядів. Водночас дедалі більше американських політиків вважають, що Україна має шанси здобути перемогу у війні. «Зміна імпульсу позначена успіхом, якого вони досягають на полі бою», – заявив сенатор Джон Бузман.

Під час закритої зустрічі Зеленський також порушив питання подальшої військової допомоги. За інформацією видання, він просив розширити виробництво систем Patriot, забезпечити Україну ракетами-перехоплювачами PAC-3 та зберегти доступ до супутникового зв'язку Starlink для далекобійних ударів.

Голова Комітету Сенату у закордонних справах Джим Ріш після зустрічі заявив, що санкційний закон може вплинути на Росію не менше, ніж військові дії. «Обидва вважали, що це щонайменше так само ефективно, можливо, навіть ефективніше, для завершення цієї війни, якого всі хочуть бачити. І цей законодавчий акт може мати більший ефект, ніж будь-що, що робиться на полі бою», – сказав Ріш, коментуючи позицію Зеленського та президента Фінляндії Александера Стубба.

Водночас Politico зауважує, що остаточне ухвалення санкційного законопроєкту ще попереду. Попри підтримку в Сенаті, документ має пройти Палату представників, де його розгляд може відбутися не раніше вересня.

Видання також звертає увагу, що останніми тижнями позиція президента США Дональда Трампа щодо України стала більш прихильною. Зокрема, він заявив про готовність дозволити Україні виробляти ракети для систем Patriot, а підтримка Києва зростає навіть серед окремих представників руху MAGA.

Нагадаємо, 28 липня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом, а також виступив перед американськими сенаторами в Капітолії. Того ж дня Сенат США переважною більшістю голосів підтримав законопроєкт про нові санкції проти Росії та країн, які купують російські енергоносії. Автори документа заявляють, що його мета – посилити економічний тиск на Кремль і змусити Росію припинити війну проти України.