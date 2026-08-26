Як Україні достукатися до Трампа. Генерал Келлог назвав ключових людей у Білому домі

Колишній спецпредставник президента США пояснив, через кого Київ може впливати на рішення Трампа, та розповів, як змінилися відносини американського лідера із Зеленським

Україні для ефективної взаємодії з президентом США Дональдом Трампом необхідно працювати не лише безпосередньо з ним, а й із ключовими представниками американської адміністрації. Серед людей, здатних впливати на рішення глави Білого дому, Кіт Келлог назвав Марко Рубіо, Скотта Бессента та Піта Гегсета. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю колишнього спецпредставника президента США Кіта Келлога.

За словами Келлога, для Києва важливо вибудовувати системну роботу з найближчим оточенням американського президента. Саме через радників та високопосадовців адміністрації, на його думку, можна досягати конкретних змін у позиції Вашингтона. «Якщо ви хочете дійсно мати вплив, працюйте з радниками», – заявив Келлог.

Серед посадовців, з якими Україні варто підтримувати активну взаємодію, він назвав держсекретаря Марко Рубіо, міністра фінансів Скотта Бессента та міністра війни Піта Гегсета.

Келлог також розповів про відносини між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським. За його оцінкою, між двома політиками сформувалися відносини стриманої поваги.

Водночас характери Трампа та Зеленського мають схожі риси. Келлог порівняв їхню взаємодію з однаковими полюсами магніту, через що спілкування двох президентів часом було непростим.

Попри це, за словами американського генерала, останнім часом відносини між Трампом та Зеленським покращилися. Келлог також назвав українського президента мужньою людиною, оскільки той керує державою в умовах повномасштабної війни.

Колишній спецпредставник пояснив, що однією з причин його роботи в Україні було прагнення особисто побачити ситуацію на місці та зрозуміти, яку інформацію необхідно передавати Трампу. За словами Келлога, американський президент прагне завершити війну та болісно сприймає людські втрати.

Окремо генерал прокоментував суперечку між Зеленським і Трампом в Овальному кабінеті у лютому 2025 року. Келлог відкинув твердження, що після конфлікту американська сторона нібито обговорювала можливість заміни президента України. Він наголосив, що особисто перебував на тій зустрічі та не чув подібних пропозицій.

За оцінкою Келлога, причиною конфлікту стало те, що Трамп і Зеленський у певний момент втратили контакт один з одним. Однак після цього обидва президенти були готові відновити діалог.

Раніше Келлог також заявив, що Україні може знадобитися мобілізація жінок. За його словами, українська армія протягом останнього року суттєво посилила свої можливості, однак питання людського ресурсу залишається важливим.