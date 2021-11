Зникла тенісистка Шуай з'явилася на публіці

Тенісистка Пен Шуай, яку два тижні розшукували всі масмедіа світу, вперше за кілька тижнів з'явилася на публіці. Це випливає з відео, опублікованого в Твіттері головним редактором китайської державної газети Global Times Ху Сіцзінем.

Чемпіонка двох турнірів «Великого шлема» у парному розряді перестала виходити на зв'язок після того, як заявила про домагання з боку колишнього віце-прем'єра Китаю Чжана Гаолі. Мовчання тривало два тижні. 17 листопада Пен відправила лист із спростуванням своїх слів керівництву WTA. Громадськість скептично поставилася до справжніх заяв Шуай, пізніше в мережі з'явилися нібито свіжі знімки спортсменки. У WTA заявили про можливість виведення свого бізнесу з Китаю у разі відсутності прозорої процедури розслідування справи Шуай.

Peng Shuai showed up at the opening ceremony of a teenager tennis match final in Beijing on Sunday morning. Global Times photo reporter Cui Meng captured her at scene. pic.twitter.com/7wlBcTMgGy