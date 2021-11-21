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    Зникла тенісистка Шуай з'явилася на публіці

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    Пен Шуай вперше за два тижні з'явилася на публіці - Зникла тенісистка Шуай з'явилася на публіці
    Пен Шуай вперше за два тижні з'явилася на публіці
    фото з відкритих джерел

    Китайська спортсменка була присутня на церемонії відкриття юнацького турніру в Пекіні

    Тенісистка Пен Шуай, яку два тижні розшукували всі масмедіа світу, вперше за кілька тижнів з'явилася на публіці. Це випливає з відео, опублікованого в Твіттері головним редактором китайської державної газети Global Times Ху Сіцзінем.

    Чемпіонка двох турнірів «Великого шлема» у парному розряді перестала виходити на зв'язок після того, як заявила про домагання з боку колишнього віце-прем'єра Китаю Чжана Гаолі. Мовчання тривало два тижні. 17 листопада Пен відправила лист із спростуванням своїх слів керівництву WTA. Громадськість скептично поставилася до справжніх заяв Шуай, пізніше в мережі з'явилися нібито свіжі знімки спортсменки. У WTA заявили про можливість виведення свого бізнесу з Китаю у разі відсутності прозорої процедури розслідування справи Шуай.

    «Пен Шуай з'явилася на церемонії відкриття фінального матчу з тенісу серед підлітків у Пекіні в неділю вранці», – прокоментував кадри Сіцзінь.

    Теги: теніс Пен Шуай
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    Зникла тенісистка Шуай з'явилася на публіці