Українська тенісистка розійшлася з нареченим-росіянином

Завацька заручилася з Авідзбою в листопаді 2023 року

Українська тенісистка Катаріна Завацька розійшлася зі своїм бойфрендом росіянином Аленом Авідзбою, з яким вона заручилася в листопаді 2023 року. Про це повідомляє «Главком».

Про припинення стосунків Завацька повідомила у своєму Instagram.

«Дуже сильно тебе любила. Наша казкова історія кохання підійшла до кінця. Дякую за все», – написала Завацька.

25-річна Катарина Завацька наразі посідає 263 місце в рейтингу WTA.

Ален Авідзба – колишній російський тенісист, який вже завершив кар'єру на професійному рівні

Він єдиний раз публічно висловився про війну в Україні через три місяці після початку повномасштабного російського вторгнення. Тоді спортсмен не засудив агресію своєї країни, а лише обмежився узагальненим закликом до миру в усьому світі.

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу вперше в історії вийшла у фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг.

Після двох змагальних днів Україна лідирувала в групі Е кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.

У заключний змагальний день наша збірна зустрічалася з Швейцарією. Для виходу у фінал нашим дівчатам було достатньо виграти один сет у швейцарок у трьох поєдинках.

Перший матч протистояння зі Швейцарією Україна програла у двох сетах – Марта Костюк поступилася Селін Наеф.

У наступному поєдинку Еліна Світоліна у двох сетах здолала Жіль Тайхманн та принесла нашій команді путівку у фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг – 6:4, 6:2.

Фінальна частина Кубка Біллі Джин Кінг пройде з 16 до 21 вересня в Китаї.

Кубок Біллі Джин Кінг

Україна – Швейцарія 2:1

Марта Костюк (Україна) – Селін Наеф (Швейцарія) 4:6, 6:7(1)

Еліна Світоліна (Україна) – Жиль Тайхманн (Швейцарія) 6:4, 6:2

Надія Кіченок/Катаріна Завацька (Україна) - Сюзан Бандеккі/Селін Наеф (Швейцарія) 6:4, 3:6, 10-5

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу здобула перемогу над командою Польщі у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг, вигравши всі три матчі та забезпечивши рахунок 3:0.

Поєдинок завершила зустріч Людмили та Надії Кіченок проти пари Мартіна Кубка/Мая Хвалінська. Однак, результат цієї гри вже не впливав на загальний підсумок протистояння.

Оскільки раніше Еліна Світоліна принесла жіночій збірній України з тенісу дострокову перемогу в матчевій зустрічі з Польщею в групі Е кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.

Кубок Біллі Джин Кінг

Україна – Польща 3:0

Марта Костюк (Україна) – Катажина Кава (Польща) 6:1, 6:2

Еліна Світоліна (Україна) – Мая Хвалінська (Польща) 7:6(4), 6:3

Людмила та Надія Кіченок (Україна) – Мартіна Кубка та Мая Хвалінська (Польща) 7:6 (7:1), 7:6 (7:5).