Світоліна зіграє з Вільямс: українки дізналися перших суперниць на Roland Garros



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Еліна Світоліна розпочне виступи в парижі з поєдинку з дев'ятиразовою чемпіонкою Grand Slam Великий теніс України

Нашим тенісисткам тотально не пощастило з жеребом

У неділю, 26 травня, в Парижі другий в 2019 році турнір із серії Grand Slam - Відкритий чемпіонат Франції (покриття - ґрунт, призовий фонд - €21 330 500). В основній сітці жіночого турніру виступить чотири українки.

Еліна Світоліна (WTA №9) отримала дев'ятий номер посіву і в першому колі зустрінеться з дев'ятиразовою переможницею Grand Slam, американкою Вінус Вільямс (WTA №52). Українка програла американській тенісистці в 2015 році на ґрунті в Римі, але перемогла в їх останній зустрічі в 2017 році на харді в Торонто. Світоліна сьомий рік поспіль зіграє в основній сітці Roland Garros, де вона двічі зуміла дійти до чвертьфіналу (2015, 2017).

Леся Цуренко (WTA №27), посіяна під 27-м номером, у стартовому матчі зіграє проти канадійки Ежені Бушар (WTA №77). Українка зазнала двох поразок у трьох матчах проти Ежені, зокрема торік у рамках Кубка Федерації. Цуренко також всьоме виступить в основі турніру, а торік вона показала тут свій найкращий результат, дійшовши до четвертого кола.

Даяна Ястремська (WTA №42), яка завтра зіграє в фіналі турніру в Страсбурі, дебютує на змаганнях у Парижі. У першому колі суперницею 19-річної українки стане 28-та сіяна Карла Суарес-Наварро (WTA №28). На старті сезону Даяна обіграла іспанку у другому колі Australian Open, але в цьому місяці поступилася їй на старті ґрунтового турніру в Римі.

Катерина Козлова (WTA №66) свій перший матч на турнірі проведе з з переможницею кваліфікації Бернардою Перою зі США (WTA №83). Досі ці суперниці між собою не грали. Торік Козлова виграла свій єдиний матч у столиці Франції, обігравши на той момент чинну чемпіонку Єлєну Остапенко з Латвії.

Нагадаємо, що через кваліфікацію в основну сітку Roland Garros намагалися пробитися ще дві українки. Але Ангеліна Калініна програла в другому раунді росіянці Анні Блінковій, а Катерина Завацька в фіналі поступилася в майже тригодинному протистоянні італійці Джулії Ґатто-Монтіконе - 6:4, 5:7, 3:6.

Зауважимо, що чинною чемпіонкою відкритого чемпіонату Франції є румунка Сімона Галеп.

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Джерело: Великий теніс України