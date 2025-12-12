Vogue назвав найстильніших зірок 2025

Рейтинг Vogue включає Ріанну, Шаламе та Bad Bunny

Журнал Vogue оприлюднив свій щорічний рейтинг, назвавши найстильніших знаменитостей 2025 року. Список, що з'явився на сайті глянцевого видання, відзначився не лише гучними іменами зі світу кіно та музики, але й доволі неочікуваними персонами.

Як пише «Главком», модні редактори сформували перелік тих, чий стиль став найбільш помітним та впливовим протягом року. Першу п'ятірку найстильніших людей світу очолили: модель Алекс Консані, музикант Bad Bunny, акторка Дженна Ортега, комікеса Айо Едебірі, реперка Doechii.

Окрему увагу модні експерти приділили кільком знаменитостям, чий вибір одягу постійно потрапляв у заголовки ЗМІ. Серед них відзначені актори Тімоті Шаламе, Джейкоб Елорді та Александр Скарсгард, репер ASAP Rocky.

Абсолютно несподіваним включенням став Папа Римський Лев XIV. Крім того, редакція Vogue відзначила значний стилістичний вплив таких зірок, як акторки Памела Андерсон, Зої Кравіц та Кейт Бланшетт, спортсменка Вінус Вільямс, співачки Ріанна, Розалія та Еддісон Рей. Манекенниці Кендалл Дженнер, Гейлі Бібер та Анок Яй.

