Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна збільшила очковий доробок

Наразі Україна посідає 27-й рядок у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Цього тижня наша асоціація здобула 0,5 очка

Україна довела сезонний показник у таблиці коефіцієнтів УЄФА до 2,125 бала. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У п'ятирічному циклі 2021/2022 – 2025/2026 Україна перебуває на 27-й позиції.

На старт сезону-2025/2026 вийшли чотири вітчизняні клуби.

«Шахтар» у Лізі Європи здобув 4,5 очка (у кваліфікації за перемогу дається 1 очко, за нічию – 0,5), «Динамо» в Лізі чемпіонів – 2, «Полісся» в Лізі конференцій – 2. Цього тижня наша асоціація здобула лише 0,5 очка (нічия з «Панатінаїкосом» (0:0)), або 0,125 бала. Загалом у нашому доробку тепер 2,125 бала. «Олександрія» після дуелі з «Партизаном» (0:4) вибула з єврокубків. 

Наразі Україна посідає 27-й рядок у реєстрі. Відставання від 22-го місця, яке дає додаткову пільгу (старт представника в Лізі чемпіонів не з першого раунду, а з другого), складає 2,275 бала (9,5 очка).

Наша нинішня позиція передбачає чотири квоти в єврокубках: одну – у Лізі чемпіонів (перший кваліфікаційний раунд), одну – у Лізі Європи (перший кваліфікаційний раунд) та дві – у Лізі конференцій (другий кваліфікаційний раунд).

Нагадаємо, «Динамо» у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів поступилося кіпрському «Пафосу».

Вже на 2-й хвилині довгим пасом зі своєї половини поля партнери вивели Драгомира на позицію правого інсайду. З гострого кута він не став бити, а відпасував назад на Танковича, перша спроба якого була заблокована, але вдруге він віддав передачу на дальню стійку, де Оршич замкнув – 1:0.

На 25-й хвилині господарі створили два реальні моменти через помилки захисту «Динамо». Спершу після передачі Дубінчака, який не розрахував відскок м’яча, Коррея вийшов на ворота, але пробив над поперечиною. Через кілька секунд Тимчик необачно відпасував назад, внаслідок чого Драгомір опинився віч-на-віч із Нещеретом, але воротар відбив атаку.

Після перерви «Динамо» намагалося грати ближче до воріт суперника, але не створило гострих моментів. Натомість на 55-й хвилині «Пафос» подвоїв перевагу: Оршич протягнув м’яча у штрафний, виконав м’яку подачу на правий кут воротарського майданчика, звідки Коррея з льоту влучно пробив – 2:0.

«Динамо» зазнало поразки і продовжить виступ у єврокубках у плей-оф Ліги Європи. Наступним суперником киян стане переможець пари між ізраїльським «Маккабі» з Тель-Авіву та мальтійським «Хамрун Спартанс». Перший матч між цими командами завершився перемогою «Маккабі» 2:1 на Мальті. Матч-відповідь відбудеться 14 серпня в сербській Бачка-Тополі.

Ліга чемпіонів УЄФА, 3-й кваліфікаційний раунд, матч-відповідь

«Пафос» (Кіпр) – «Динамо» (Київ) – 2:0, 12.08.2025, Лімассол, Limassol Stadium

«Пафос»: 93. Неофітос – 77. Коррея (11. Жажа, 67), 5. Гольдар, 23. Лукассен, 2. Пілеас (12. Сема, 85) – 22. Танкович (к, 33. Андерсон, 60), 26. Шуньїч, 88. Пепе – 17. Оршич (25. Ланга, 84), 7. Бруну, 30. Драгомир (8. Кіна, 67).

«Динамо»: 35. Нещерет – 18. Тимчик, 4. Попов (40. Біловар, 63), 32. Михавко, 44. Дубінчак (2. Вівчаренко, 46) – 6. Бражко, 10. Шапаренко, 29. Буяльський (к, 39. Герреро, 60), 7. Ярмоленко, 22. Кабаєв (9. Волошин, 78) – 11. Ванат (99. Пономаренко, 78).

Голи: Оршич (2), Коррея (55).

Жовті картки: Кіна (90+4) –  Ванат (40).

