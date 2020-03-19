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    Тенісист Долгополов висміяв хворого на коронавірус депутата Шахова

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    Олександр Долгополов не може збагнути, що несе депутат Шахов - Тенісист Долгополов висміяв хворого на коронавірус депутата Шахова
    Олександр Долгополов не може збагнути, що несе депутат Шахов
    Instagram Олександра Долгополова

    Олександрові здалися дивними висловлювання народного обранця

    Найкращий за останніх 20 років тенісист України Олександр Долгополовсильно здивувався, почитавши коментар захворілого на коронавірус депутата Сергія Шахова.

    «Що він несе?», - підписав відповідний скрін-шот у себе в «сторіс» Олександр.

    Як відомо, у народного депутата Сергія Шахова діагностували коронавірус 18 березня.

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    Пост Долгополова

    Другою людиною, у якої виявили коронавірус у Київській області, виявилася дружина народного депутата. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

    У Київській області виявлено 5 випадків підозри на захворювання. З них двоє людей госпіталізовані у Білій Церкві, двоє – у Києво-Святошинському районі, одна – у Броварах (не підтвердився).

     

    теніс Олександр Долгополов Сергій Шахов коронавірус
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