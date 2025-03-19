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Титулований російський лижник Коростельов підтримав війну проти України

Артем Худолєєв
glavcom.ua
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Титулований російський лижник Коростельов підтримав війну проти України
Коростельов лайкав пости на підтримку Путіна, зроблені іншою прихильницею режиму – лижницею Степановою

Коростельов вподобав кілька постів в Instagram з Путіним і російськими військовими

Російський лижник та дворазовий чемпіон світу серед юніорів Савелія Коростельова засвітився у підтримці війни Росії проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian sports.

Зазначається, що Коростельов вподобав кілька постів в Instagram з Путіним і російськими військовими.

Також лижник лайкав пости на підтримку Путіна, зроблені іншою прихильницею режиму – російською лижницею Веронікою Степановою.

Савелій Коростельов – 21-річний російський лижник, дворазовий чемпіон світу серед юніорів, переможець та призер етапів Кубка Росії, Майстер спорту Росії, син відомої російської лижниці, призера Олімпійських Ігор Наталії Коростелевої.

Він також дворазовий чемпіон Росії 2024 року (у спринті та естафеті).

Нагадаємо, титуловані російські фігуристи Іван Букін та Олександра Степанова, які хочуть отримати нейтральний статус та взяти участь в Олімпіаді, виявилися прихильниками підсанкційного співака-пропагандиста Shamana (Ярослава Дронова)

Зазначається, що Іван Букін підписаний на сторінку Shamana в Instagram. Олександра Степанова лайкала та коментувала один з дописів Shamana в Instagram.

Варто зазначити, що за підтримку російської агресії Shaman внесений в санкційні списки України, Канади та ЄС.

Букін та Степанова – дворазові віце-чемпіони Європи (2019, 2022), триразові бронзові призери чемпіонатів Європи (2015, 2018, 2020), чемпіони світу серед юніорів (2013) та переможці юніорського фіналу Гран-прі (2012). Чотириразові чемпіони Росії (2021, 2022, 2024, 2025), чотириразові віце-чемпіони Росії (2017, 2018, 2019, 2020) та дворазові бронзові призери чемпіонатів Росії (2015, 2016).

Як повідомлялося, МОК закликав допустити російських спортсменів до відбору Олімпіади-2026.

За інформацією джерел SVT, Міжнародний олімпійський комітет чітко окреслив свої контакти як із Міжнародним союзом біатлоністів (IBU), так і з Міжнародною федерацією лижних видів спорту (FIS).

«Вони не кажуть: «Робіть це, інакше ви не отримаєте від нас фінансування». Але вони зрозуміло заявляють, що хочуть знайти рішення, яке дозволить нейтральним спортсменам брати участь у зимових Олімпійських іграх. Вони дійсно хочуть цього досягти і сподіваються, що ми допустимо нейтральних спортсменів до кваліфікації на наступний сезон», – цитує SVT джерело в IBU.

Олімпійські Ігри 2026 року пройдуть з 6 до 22 лютого в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італії).

Теги: війна росія лижний спорт

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