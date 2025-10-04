Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Генштаб ЗСУ

Нині триває 1319-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 159 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав трьох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосував 41 ракету, скинув 142 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4433 обстріли, зокрема 93 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6264 дрони-камікадзе.

Останні новини з фронту

Агресор завдавав авіаційних ударів зокрема по районах населених пунктів Костянтинівка Донецької області; Григорівка, Лук’янівське, Павлівка, Комишуваха Запорізької області; Ольгівка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири артилерійські засоби та пункт управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2025 року фото 1

Українські оборонці відбили вісім атак росіян. Минулої доби противник завдав 12 авіаційних ударів, загалом скинув 25 керованих авіаційних бомби та здійснив 198 обстрілів, зокрема 15 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2025 року фото 2

Наші війська зупинили 13 атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2025 року фото 3

Вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Радьківка та у бік населеного пункту Піщане.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2025 року фото 4

Ворог атакував 12 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Середнє, Шандриголове, Колодязі та Торське.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2025 року фото 5

Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу Серебрянки, Виїмки, Переїзного та у бік Ямполя й Дронівки.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2025 року фото 6

Ворог здійснив десять атак в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2025 року фото 7

Наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Разіне, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новосергіївка та Філія.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2025 року фото 8

Противник вчора здійснив 28 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вороне, Січневе, Новоіванівка, Новогригорівка та у бік Новомиколаївки.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2025 року фото 9

Сили оборони відбили сім атак росіян в районі Полтавки.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2025 року фото 10

Ворог здійснив одну спробу прорвати оборону наших захисників в напрямку населеного пункту Новоандріївка.

Нагадаємо, триває 1319-й день повномасштабної війни в Україні.

