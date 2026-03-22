Окупанти вдарили по рятувальниках у Сумах (фото)

Юлія Відміцька

Росіни завдали повторного удару по Сумах та поцілили у рятувальників
фото: ДСНС Сумщини

Росіяни пошкодили пожежний автомобіль ДСНС

В ніч на 22 березня росіяни вдарили по рятувальниках ДСНС. Обстріл стався після попереднього влучання, де працювали надзвичайники. Про це пише «Главком» із посиланням на допис ДСНС.

Повідомляється, що росіяни поцілили по рятувальниках, коли вони проводили чергове обстеження території, після ворожого влучання. «В момент, коли рятувальники вже були готові повертатися до підрозділу, ворог завдав повторного удару поряд з пожежною цистерною», – йдеться у повідомленні. 

фото: ДСНС Сумщини

Внаслідок удару ніхто не постраждав, рятувальники встигли відійди в безпечне місця. «Це черговий свідомий удар, по тим, хто рятує та допомагає. Цей черговий злочин ворога ще раз показує – вони воюють з тими хто рятує людей», – додали в ДСНС.

Нагадаємо, російські загарбники вдарили дронами по проїзній частині однієї з вулиць Сум. Наразі відомо про чотирьох постраждалих. За словами рятувальників, безпілотник влучив у Зарічному районі Сум. Під ударом опинилися цивільні автівки, пошкоджені житлові будинки.

Також повідомлялося, 18 березня, російська терористична армія атакувала ударним БпЛА адміністративну будівлю у Зарічному районі Сум. Унаслідок удару по Сумській громаді постраждав неповнолітній. За даними влади, 16-річний хлопець перебував на зупинці поблизу місця влучання. Його доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу.

Раніше «Главком» розповідав, як у Сумах 15-річний школяр врятував жінку, поранену під час російської атаки. Підліток їхав у маршрутці на заняття з англійської мови і потрапив під російську атак. Тоді кулею поранило пасажирку, саме їй підліток надав першу домедичну допомогу. 
 

