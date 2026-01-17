FT: США готують Раду миру для України за зразком Гази

План може бути представлений під час Всесвітній економічний форум у Давосі, де очікується зустріч Трампа з Зеленським

Основним завданням органу мало б стати гарантування виконання майбутнього мирного плану

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість створення так званої Ради миру, яка могла б контролювати виконання майбутньої угоди про припинення війни в Україна. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, передає «Главком».

За даними видання, Рада миру є елементом мирного плану для сектору Гази, який був погоджений за посередництва Трампа. Згідно з цим планом, орган під головуванням президента США має координувати майбутнє управління палестинським анклавом.

Як зазначив у коментарі FT високопосадовець з України, який бере участь у переговорах зі США, створення аналогічної Ради миру для України, яку також очолив би американський президент, є «важливою частиною пропозицій, спрямованих на завершення російської війни».

За словами співрозмовника видання, до складу такої ради можуть увійти представники України, європейських країн, НАТО та Росія. Основним завданням органу мало б стати гарантування виконання майбутнього мирного плану та нагляд за дотриманням домовленостей.

Водночас, як зазначає Financial Times, наразі немає ознак того, що Росія готова погодитися або навіть серйозно обговорювати мирний план із 20 пунктів, узгоджений США, Україною та її західними союзниками. Москва наполягає на територіальних поступках з боку Києва, які українська сторона вважає неприйнятними.

За інформацією джерел FT, в адміністрації Трампа також обговорюють можливість застосування моделі Ради миру для врегулювання інших конфліктів, зокрема в Україні та Венесуелі.

Очікується, що цей план може бути представлений під час Всесвітній економічний форум у Давосі, який відбудеться наступного тижня.

Нагадаємо, Білий дім оприлюднив склад так званої Ради миру, яка згідно з планом президента США Дональд Трамп здійснюватиме нагляд за тимчасовим управлінням сектора Гази.