Домовленість США та Ірану про переговори: як відреагували ціни на нафту

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на $1,44

Ціни на нафту в четвер впали приблизно на 2% після того, як США та Іран домовилися провести переговори в Омані. Це послабило побоювання, що потенційний військовий конфлікт між ними може порушити постачання з ключового регіону-виробника на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на $1,44, або 2,07%, до $68,02 за барель. Ціни на нафту марки West Texas Intermediate в США подешевшали на 1,34 цента, або також на 2,06%, до $63,80.

У середу ціни на нафту підскочили приблизно на 3% після того, як у ЗМІ з'явилася інформація про те, що заплановані на п'ятницю переговори між США та Іраном можуть зірватися. Однак пізніше того ж дня представники обох сторін заявили, що переговори відбудуться у п'ятницю, хоча теми для обговорення ще не визначені.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виступив із заявою на адресу верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї перед початком ядерних переговорів в Омані. Американський лідер зазначив, що Хаменеї має привід для «великого хвилювання» у зв'язку з майбутньою зустріччю. Це застереження пролунало на тлі складного підготовчого процесу, під час якого Тегеран наполіг на зміні місця проведення переговорів, що мали спочатку відбутися в Туреччині.

Як відомо, переговори між Сполученими Штатами та Іраном щодо іранської ядерної програми відбудуться в Омані у п’ятницю, 6 лютого.