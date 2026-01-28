Головна Світ Політика
Фіцо після зустрічі з Трампом заявив, що стурбований його «психологічним станом» – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Фіцо після зустрічі з Трампом заявив, що стурбований його «психологічним станом» – ЗМІ
Європейські лідери стурбовані непередбачуваністю президента США
фото: Getty Images

Премʼєр Словаччини використовував слово «небезпечний», описуючи поведінку президента США під час їхньої зустрічі

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час саміту в Давосі заявив лідерам ЄС, що після особистої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом був стурбований його «психологічним станом». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

За словами неназваних дипломатів, що прем'єр-міністр Словаччини висловив свої зауваження на окремій неформальній зустрічі деяких лідерів і головних посадових осіб ЄС. Зазначається, Фіцо використовував слово «небезпечний», описуючи поведінку президента США під час їхньої особистої зустрічі в маєтку Трампа Мар-а-Лаго у Флориді 17 січня.

Хоча жоден з дипломатів, які спілкувалися з виданням, не був присутній на зустрічі, окремі лідери поінформували їх про зміст розмови незабаром після її завершення. При цьому всі вони заявили, що не знають подробиць того, що Трамп сказав Фіцо, що могло викликати таку бурхливу реакцію.

Тим часом прессекретарка Білого дому Анна Келлі спростувала заяву, назвавши зустріч позитивною і продуктивною. «Це абсолютно повна фейкова інформація від анонімних європейських дипломатів, які намагаються привернути до себе увагу. Зустріч в Мар-а-Лаго була позитивною і продуктивною», – каже вона.

Один з європейських дипломатів сказав, що Фіцо був «травмований» своєю зустріччю з Трампом. Глава словацького уряду описав Трампа як «божевільного», сказав дипломат.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що має «ідеальне здоров'я» та втретє поспіль пройшов когнітивне обстеження.

Як повідомлялося, протягом 2025 року Дональд Трамп продемонстрував незвичайну і непередбачувану поведінку, що викликало серйозні питання щодо його розумової та фізичної здатності виконувати обов'язки президента США. Серед таких інцидентів – випадки, коли він засинав під час важливих зустрічей, відхилявся від теми у своїх виступах і викладав вигадані історії.

До слова, у Білому домі з'явилася фотографія президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Теги: Дональд Трамп Роберт Фіцо

