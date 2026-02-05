Трамп заявив, що зупинив ядерну війну між Україною і РФ

Президент США: «Я зупинив спалахи ядерних воєн по всьому світу між Пакистаном та Індією, Іраном та Ізраїлем, а також Росією та Україною»

Глава Білого дому запевнив, що доклав зусиль, аби запобігти ядерним війнам у світі

Президент США Дональд Трамп заявив, що запобіг кільком ядерним війнам у світі, зокрема ядерній війні між Україною та Російською Федерацією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави Білого дому у соцмережі Truth Social.

Американський лідер заявив, що Сполучені Штати є найпотужнішою країною у світі, і що він повністю відновив американську армію під час свого першого терміну, «включно з новими та багатьма модернізованими ядерними озброєннями».

«Я також додав космічні війська, а зараз продовжую відновлювати нашу армію на рівнях, яких ніколи раніше не було. Ми навіть додаємо бойові кораблі, які в 100 разів потужніші за ті, що борознили моря під час Другої світової війни – «Айова», «Міссурі», «Алабама» та інші», – зазначив він.

Президент США додав, що перешкодив ядерним війнам у світі, зокрема – «між Пакистаном та Індією, Іраном та Ізраїлем, а також Росією та Україною».

Варто зазначити, що Україна добровільно відмовилася від третього у світі ядерного арсеналу (після США та РФ), вивізши останні боєзаряди до Росії до 1 червня 1996 року. Цей процес закріпив без'ядерний статус держави, гарантований у 1994 році Будапештським меморандумом, який замість реальної безпеки надав лише декларативні запевнення від ядерних держав.

Нагадаємо, у четвер, 5 лютого, офіційно завершується термін дії договору СНО-3 – останньої фундаментальної угоди між США та Росією про контроль над стратегічними наступальними озброєннями. Ця подія знаменує завершення цілої епохи, коли ядерний статус дозволяв ослабленій після розпаду СРСР Москві зберігати статус наддержави та вести діалог із Вашингтоном на рівних.

Договір, укладений у 2010 році, обмежував арсенали обох країн до 1550 розгорнутих боєголовок, проте сьогодні механізми контролю остаточно зруйновані через взаємні звинувачення та відмову Росії допускати інспекції на свої об'єкти.