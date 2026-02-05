Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп заявив, що зупинив ядерну війну між Україною і РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Трамп заявив, що зупинив ядерну війну між Україною і РФ
Президент США: «Я зупинив спалахи ядерних воєн по всьому світу між Пакистаном та Індією, Іраном та Ізраїлем, а також Росією та Україною»
фото: Getty Images

Глава Білого дому запевнив, що доклав зусиль, аби запобігти ядерним війнам у світі

Президент США Дональд Трамп заявив, що запобіг кільком ядерним війнам у світі, зокрема ядерній війні між Україною та Російською Федерацією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави Білого дому у соцмережі Truth Social.

Американський лідер заявив, що Сполучені Штати є найпотужнішою країною у світі, і що він повністю відновив американську армію під час свого першого терміну, «включно з новими та багатьма модернізованими ядерними озброєннями».

«Я також додав космічні війська, а зараз продовжую відновлювати нашу армію на рівнях, яких ніколи раніше не було. Ми навіть додаємо бойові кораблі, які в 100 разів потужніші за ті, що борознили моря під час Другої світової війни – «Айова», «Міссурі», «Алабама» та інші», – зазначив він.

Президент США додав, що перешкодив ядерним війнам у світі, зокрема – «між Пакистаном та Індією, Іраном та Ізраїлем, а також Росією та Україною».

Варто зазначити, що Україна добровільно відмовилася від третього у світі ядерного арсеналу (після США та РФ), вивізши останні боєзаряди до Росії до 1 червня 1996 року. Цей процес закріпив без'ядерний статус держави, гарантований у 1994 році Будапештським меморандумом, який замість реальної безпеки надав лише декларативні запевнення від ядерних держав.

Нагадаємо, у четвер, 5 лютого, офіційно завершується термін дії договору СНО-3 – останньої фундаментальної угоди між США та Росією про контроль над стратегічними наступальними озброєннями. Ця подія знаменує завершення цілої епохи, коли ядерний статус дозволяв ослабленій після розпаду СРСР Москві зберігати статус наддержави та вести діалог із Вашингтоном на рівних.

Договір, укладений у 2010 році, обмежував арсенали обох країн до 1550 розгорнутих боєголовок, проте сьогодні механізми контролю остаточно зруйновані через взаємні звинувачення та відмову Росії допускати інспекції на свої об'єкти.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп ядерна зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джей Ді Венс обурився тим, як європейці відгукуються про американців
Джей Ді Венс поскаржився на ставлення європейців до США
Сьогодні, 11:10
CNN: Венесуельська нафта є ключовою для плану Трампа щодо Росії, але є проблема
CNN: Венесуельська нафта є ключовою для плану Трампа щодо Росії, але є проблема
Вчора, 05:20
Відмова Індії від російської нафти. Як працюють файли Епштейна
Відмова Індії від російської нафти. Як працюють файли Епштейна
3 лютого, 08:48
Трамп: Ситуація навколо Ірану змінюється через флот, який США направили до регіону
Трамп: Ситуація навколо Ірану змінюється через флот, який США направили до регіону
26 сiчня, 23:26
Трамп розповів про «хорошу зустріч» із Володимиром Зеленським у Давосі
Трамп заявив, що Зеленський готовий укласти угоду для припинення війни
23 сiчня, 00:43
Володимир Зеленський готується до зустрічі з Трампом на форумі в Давосі
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
21 сiчня, 17:22
Трамп заявив, що не проти зустрітися з Володимиром Зеленським на Всесвітньому економічному форумі в Давосі
Трамп не виключив зустрічі з Зеленським у Давосі
15 сiчня, 04:11
Трамп на зустрічі з представниками нафтових компаній у Бідому домі
FT: Нафтові гіганти США не поспішають інвестувати у Венесуелу, попри заяви Трампа
10 сiчня, 23:01
Американський лідер відреагував на намір венесуельської влади звільнить велику кількість політвʼязнів
Трамп заявив про скасування другої хвилі атак на Венесуелу
9 сiчня, 16:11

Політика

Трамп заявив, що зупинив ядерну війну між Україною і РФ
Трамп заявив, що зупинив ядерну війну між Україною і РФ
Орбан звинуватив Єврокомісію в обмеженні свободи слова
Орбан звинуватив Єврокомісію в обмеженні свободи слова
Естонія на три місяці закрила нічний рух на кордоні з Росією
Естонія на три місяці закрила нічний рух на кордоні з Росією
Трамп припустив швидке завершення російсько-української війни
Трамп припустив швидке завершення російсько-української війни
Зеленський обговорив із прем’єром Швеції посилення ППО та захист енергетики
Зеленський обговорив із прем’єром Швеції посилення ППО та захист енергетики
«Росатом» розпочав будівництво АЕС в Угорщині
«Росатом» розпочав будівництво АЕС в Угорщині

Новини

«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
Сьогодні, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
Сьогодні, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Сьогодні, 17:23
Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Сьогодні, 05:59
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Вчора, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Вчора, 13:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua