Politico пояснив, чому Європа повинна остерігатися Трампа

Дональд Трамп часто нахвалює європейські країни, але, як пишуть експерти, за лестощами може чекати пастка, бо деякі поступки зі сторони ЄС сприймаються американським президентом як слабкість і можуть лише провокувати нові вимоги

Дональд Трамп, попри свою заявлену стратегію врегулювання війни в Україні, досі не досяг відчутних результатів у цьому напрямку. Тим часом європейські країни, намагаючись догодити американському політику, ризикують стати вразливішими та послабити свої позиції у протистоянні з Росією. За інформацією Politico, спроби розв'язати проблему війни з Путіним «по-дружньому» лише створюють ілюзію ефективності світового тиску на Кремль, передає «Главком».

Нещодавній візит Дональда Трампа до Великої Британії був наповнений демонстрацією королівської гостинності, що включала кінну гвардію, прогулянки в каретах та урочисті тости. Експерти Politico вважають, що такий прийом повністю відповідає смакам Трампа, який цінує пишність і визнання свого статусу. У відповідь на це він щедро хвалив зв'язки між США та Великою Британією, називаючи їх «унікальними». Однак, на думку аналітиків, за цією демонстрацією криється пастка.

Інші країни також намагалися вразити Трампа: Франція влаштувала військовий парад, а Японія – турнір із сумо. Це створює видимість гармонії, але, як стверджують у Politico, не приносить чітких політичних результатів. Навпаки, такі поступки сприймаються як слабкість і можуть лише провокувати нові вимоги.

Прикладом є зустріч президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з Трампом. Вона прибула з обіцянками купувати американські товари, але незабаром Трамп розкритикував європейський Закон про цифрові послуги та пригрозив новими тарифами. Ще один випадок – Катар, який подарував США літак вартістю $400 млн. Проте коли Ізраїль атакував об'єкти в Досі, Вашингтон не втрутився. У видані вважають, що Британія також може відчути схожий ефект, коли пишний прийом спровокує нові вимоги, наприклад, щодо податку на цифрові послуги.

Страх перед гнівними твітами Трампа змушує лідерів обирати короткострокові «перемоги», що, однак, лише поглиблює їхню вразливість. Аналітики підсумовують, що лестощі не є ефективною стратегією, а радше тактикою виживання, яка послаблює позиції союзників.

Як повідомлялося, згідно з публікацією The Guardian, похорон консервативного активіста Чарлі Кірка став поштовхом для нової політичної кампанії Дональда Трампа. Президент США використовує обурення, викликане вбивством, щоб посилити свою риторику, спрямовану проти ліберальних груп і Демократичної партії. Про це пише «Главком».

Трамп звинуватив у вбивстві Кірка «радикальних лівих» і закликав визнати певні групи внутрішніми терористами, незважаючи на відсутність підтверджених зв’язків між убивцею і такими організаціями. На думку експертів, ця «культура відплати» спрямована проти тих, хто не згоден з його поглядами.

Нагадаємо, 31-річний Чарлі Кірк, співзасновник консервативного руху Turning Point USA (TPUSA), був поранений у шию під час виступу в Університеті Юта. Він помер у лікарні. 12 вересня було затримано 22-річного Тайлера Робінсона, якому прокурор Юти має намір висунути звинувачення, що можуть призвести до смертної кари.