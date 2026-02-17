Трамп відвідає Олімпіаду, якщо збірна США з хокею вийде у фінал – ЗМІ

Після групового етапу збірна США з хокею вийшла до чвертьфіналу Олімпіади

Президент США Дональд Трамп приїде на Олімпійські ігри до Італії у разі виходу чоловічої американської збірної до фіналу олімпійського хокейного турніру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Corriere della Sera.

Чи відвідає Трамп Олімпіаду?

Зазначається, що Трамп планує відвідати фінал хокейного турніру та церемонію закриття Олімпійських ігор, які відбудуться 22 лютого 2026 року.

Після групового етапу збірна США вийшла до чвертьфіналу хокейного турніру, в якому 18 лютого зіграє з переможцем матчу між командами Швеції та Латвії.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Після десятого дня Норвегія все ще продовжує лідирувати у загальному заліку. Натомість США «відбилося від атаки» Нідерландів, які піднялися на четверте місце і програють американцям лише за кількістю других і третіх місць.

Нагадаємо, що в одинадцятий день Олімпіади 2026 буде розіграно сім комплектів нагород.