Стало відомо, коли Трамп проведе перше засідання своєї Ради миру

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Стало відомо, коли Трамп проведе перше засідання своєї Ради миру
фото: AP

Наразі Рада миру президента Трампа претендує на роль головного арбітра у вирішенні світових криз

Президент США Дональд Трамп призначив на 19 лютого перше засідання своєї новоствореної «Ради миру». Головною темою зустрічі у Вашингтоні стане збір коштів на відновлення сектору Гази та розробка стратегії управління цією територією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

За даними джерел видання в адміністрації, у заході візьмуть участь світові лідери, що погодилися на січневе запрошення Трампа, а також члени спеціального виконавчого комітету. Останній відповідатиме за конкретні питання безпеки, логістики та безпосередньої реконструкції Гази.

Точний перелік учасників наразі не розголошується, оскільки порядок денний ще перебуває на стадії фіналізації. Проте в Білому домі очікують на «активну участь» міжнародних партнерів.

Засідання планують провести в Інституті миру США, який адміністрація нещодавно перейменувала на Інститут миру США імені Дональда Дж. Трампа. Це рішення супроводжується тривалими юридичними конфліктами: минулого року влада фактично конфіскувала будівлю аналітичного центру та звільнила майже весь його персонал.

Хоча початково Рада створювалася для врегулювання конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС, тепер її амбіції значно зросли.  Трамп намагається створити механізм, який дозволить США обходити рішення Організації Об'єднаних Націй. Рада претендує на роль головного арбітра у вирішенні світових криз.

Проєкт є частиною стратегії Трампа щодо демонтажу світового порядку, що склався після Другої світової війни. Водночас чимало ключових союзників США, зокрема в Європі, поки що утримуються від участі. Вони вбачають у Раді миру спробу створити прямого конкурента Раді Безпеки ООН, що може призвести до ще більшої дестабілізації міжнародних відносин.

Нагдаємо, 22 січня 2026 року президент Дональд Трамп підписав документи щодо офіційного створення «Ради миру» на конференції в Давосі. Також стали відомі країни, які увійшли до «Ради миру» Трампа. 

Під час церемонії Дональд Трамп висловив впевненість у тому, що всі країни хочуть долучитися до «Ради миру». «Це дуже захопливий день, який довго готувався. Багато країн щойно отримали своє повідомлення, і всі хочуть бути частиною цього. Ми працюватимемо з багатьма іншими, зокрема з ООН», – зазначив він.

Як відомо, президент США запросив низку світових лідерів приєднатися до його Ради миру для Гази. Серед запрошених є Україна. Американський лідер сподівається просунути свій 20-пунктний план забезпечення тривалого миру та відновлення палестинського анклаву.

Теги: Дональд Трамп США

