У США сталася стрілянина: є загиблі

glavcom.ua
До розслідування злочину приєдналося ФБР
фото: AP

Підозрюваного у стрілянині затримано 

На півночі від Далласа, у місті Керролтон, сталася стрілянина, жертвами якої стали двоє осіб. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

За даними місцевої поліції, 69-річний підозрюваний на ім'я Син Хан Хо відкрив вогонь після зустрічі в торговому центрі K Towne Plaza, розташованому в районі Корейського кварталу. Окрім двох загиблих, ще троє людей отримали поранення, наразі їхній стан оцінюють як стабільний.

Начальник поліції Керролтона Роберто Арредондо підкреслив, що напад не був випадковим. Стрілець мав ділові стосунки зі своїми жертвами, проте точні мотиви злочину все ще з’ясовуються. Підозрюваного затримали в продуктовому магазині за шість кілометрів від місця події після нетривалого переслідування. Наразі невідомо, чи є у затриманого адвокат.

Трагедія стала шоком для місцевої корейсько-американської громади, яка налічує понад 4000 осіб. Район Керролтона відомий як мирний і процвітаючий центр корейської культури та бізнесу в агломерації Далласа. До розслідування на місці події долучилися агенти ФБР, хоча раніше нападник не перебував у полі зору правоохоронних органів. Сусіди за адресою, де нещодавно проживав Хо, зазначили, що не впізнають його імені.

Як відомо, у Вашингтоні неподалік від Білого дому 4 травня відбулася стрілянина, після чого район події був оточений силами спецслужб. Про цей інцидент повідомив американський журналіст Нік Сортор у соціальній мережі Х.

За інформацією журналіста, після пострілів у Білому домі запровадили режим блокування, а представників медіа зібрали у брифінг-румі. Сортор також зазначив, що президент Трамп перебуває у безпеці.

Нагадаємо, у ніч на 26 квітня щорічна вечеря кореспондентів Білого дому в готелі «Вашингтон Хілтон» була перервана через стрілянину. Президента Дональда Трампа, віцепрезидента Джей Ді Венса, міністра оборони Піта Гегсета та держсекретаря Марко Рубіо терміново евакуювали з місця події. 

До слова, розслідування стрілянини на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому вказує на політичну вмотивованість нападу. За даними слідства, підозрюваний – 31-річний каліфорнієць Коул Томас Аллен – залишив розлогі листи та публікації в соціальних мережах, що свідчать про його різку опозицію до чинної адміністрації США.

За кілька хвилин до інциденту в готелі Washington Hilton Аллен надіслав членам родини послання обсягом понад 1000 слів. У них він називав себе «дружнім федеральним вбивцею» та висловлював невдоволення політикою Дональда Трампа, зокрема операціями США проти наркотрафіку в Тихому океані. Текст записки коливався від вибачень перед близькими до релігійних виправдань та критики системи безпеки готелю, яку він назвав недбалою. Слідчі вважають ці записи ключовим доказом того, що ціллю нападу був президент та високопосадовці адміністрації.

У США сталася стрілянина: є загиблі
