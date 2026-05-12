Габбард: адміністрація Байдена приховувала від американців існування цих лабораторій

Директорка національної розвідки США Тулсі Габбард ініціювала перевірку понад ста біологічних лабораторій у більш як тридцяти країнах світу, які фінансувалися з американського бюджету. Серед них – понад сорок об'єктів в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на New York Post.

Що перевірятиме розвідка

За словами Габбард, мета ревізії – встановити, де розташовані ці лабораторії, які збудники вони містять і які саме дослідження там проводяться. Особливу увагу приділятимуть так званим «gain-of-function» дослідженням – експериментам, які штучно підвищують заразність або летальність вірусів. Торік президент Дональд Трамп підписав указ, що забороняє федеральне фінансування таких робіт у Китаї, Ірані та країнах без належного нагляду.

«Пандемія Covid-19 наочно продемонструвала, які катастрофічні наслідки для всього світу можуть мати дослідження небезпечних збудників у біолабораторіях», – заявила Габбард. За її словами, попри очевидні ризики, чиновники адміністрації Байдена, зокрема колишній директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань Ентоні Фаучі, «брехали американцям про існування цих фінансованих США лабораторій і погрожували тим, хто намагався розкрити правду».

Лабораторії в Україні та програма ліквідації зброї

Понад сорок лабораторій, які потрапили під перевірку, розташовані в Україні. Згідно з даними Офісу директора національної розвідки, вони отримували фінансування в межах програми Міністерства оборони США з ліквідації зброї масового знищення після завершення холодної війни – так звана Програма спільного зменшення загрози (Cooperative Threat Reduction). Мета програми – посилення біобезпеки та запобігання майбутнім спалахам хвороб, а не розробка зброї. Американські чиновники попередньо застерігали, що через російське вторгнення ці об'єкти можуть опинитися під загрозою.

У березні 2022 року тодішня заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд підтвердила на слуханнях у Сенаті існування в Україні «біологічних дослідницьких об'єктів» і висловила занепокоєння тим, що вони можуть перейти під контроль Росії. Після цього Держдепартамент США офіційно спростував будь-які звинувачення у розробці хімічної чи біологічної зброї в Україні, назвавши їх китайською та російською пропагандою.

Міністр оборони Піт Гегсет також підтримав ревізію, заявивши, що «попередня адміністрація фінансувала небезпечні дослідження та закордонні біолаборатороії за рахунок американських платників податків, а потім навмисно приховувала це від громадян».

Тема в руках пропаганди

Варто зазначити, що наратив про «американські біолабораторії» Росія активно використовує як пропагандистський інструмент з 2022 року – ним Кремль намагається виправдати повномасштабне вторгнення в Україну. Реальна програма США передбачала технічну допомогу українським лабораторіям з метою підвищення біобезпеки та запобігання поширенню небезпечних збудників – і не мала жодного відношення до розробки зброї. Нині адміністрація Трампа використовує тему цих лабораторій у власному внутрішньополітичному контексті – як аргумент проти курсу попередньої адміністрації.



Нагадаємо, тему «американських біолабораторій» в Україні Росія почала активно просувати одразу після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. «Главком» детально розбирав цей пропагандистський фейк: американська програма насправді була спрямована на утилізацію радянської біологічної спадщини та зміцнення біобезпеки, а жодних лабораторій із розробки зброї в Україні не існувало.

До слова, Тулсі Габбард обійняла посаду директорки національної розвідки США у лютому 2025 року. Сенат затвердив її кандидатуру з перевагою у чотири голоси. Центр протидії дезінформації при РНБО України раніше фіксував, що Габбард неодноразово поширювала наративи, вигідні Москві, зокрема і щодо біолабораторій.