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    В першому матчі за «Евертон» Миколенко врятував команду від голу (фото)

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    Віталій Миколенко вже грає за англійську команду - В першому матчі за «Евертон» Миколенко врятував команду від голу (фото)
    Віталій Миколенко вже грає за англійську команду
    фото з відкритих джерел

    Українець вийшов у стартовому складі в матчі Кубку Англії проти «Халла»

    За тиждень після того, як англійський «Евертон» оголосив про підписання захисника збірної України Віталія Миколенка, колишній київський динамівець дебютував за нову команду. Захисник, який обійшовся клубу з Ліверпуля в 23 млн євро, вийшов у стартовому складі в матчі 1/32 фіналу Кубку Англії проти представника Чемпіоншипа «Халл Сіті».

    Вже на першій хвилині господарі відкрили рахунок. Після подачі зі штрафного Миколенко вистрибнув ліквідувати загрозу воротам «Евертона», проте до м’яча не дотягнувся і «Халл» відкрив рахунок.

    Ще до перерви гості забили два голи і вийшли вперед. Одного разу Миколенко вибив м'яч з порожніх воріт і врятував команду від голу.

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    «Халл» по перерві зрівняв рахунок і перевів гру в додатковий час.

    Додамо, що Миколенко став єдиним гравцем на полі, хто отримав попередження в основний час матчу.

    Наразі гра триває.

    Раніше став відомий розмір заробітної плати українця в англійському клубі.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Віталій Миколенко ФК «Евертон»
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    В першому матчі за «Евертон» Миколенко врятував команду від голу (фото)