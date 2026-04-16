Збірна України U19 з футболу дізналася суперників на груповому етапі Євро-2026

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
Збірна України U19 з футболу дізналася суперників на груповому етапі Євро-2026
Визначилися суперники збірної України U19 у фінальній частині Євро-2026
фото: УАФ

«Синьо-жовті» потрапили до групи B

Збірна України U19 під керівництвом Дмитра Михайленка зіграє на Чемпіонаті Європи. Про це повідомляє «Главком».

З ким зіграє Україна на Євро-2026?

За підсумками жеребкування фінальної частини Чемпіонату Європи вісім команд розділили на дві групи по чотири учасники. У півфінал пройдуть по дві команди з кожного квартету. Україна потрапила в групу B.

  • Група A: Уельс (країна-господарка), Данія, Німеччина, Іспанія
  • Група B: Хорватія, Сербія, Італія, Україна

Збірна Україна U19 вийшла до фінальної частини юніорського Євро, посівши перше місце у своїй відбірковій групі. І стала однією з семи команд, що відібралися на турнір, подолавши кваліфікацію.

Коли і де проходитиме турнір?

Футбольне Євро-2026 серед команд U19 проходитиме в Уельсі з 28 червня по 11 липня. Змагання також стане відбором від УЄФА на ЧС-2027 (U20), який прийматимуть Азербайджан і Узбекистан.

Збірна України U19 вже перемагала на Чемпіонаті Європи-2009, також тричі ставала бронзовими призерами – у 2004, 2018 та 2024. Зокрема на попередньому Євро «синьо-жовті» дійшли до півфіналу, де мінімально поступилися Франції (0:1).

Що відомо про суперників України на юніорському Євро-2026?

Найкращим результатом збірної Хорватії на Чемпіонаті Європи U19 є третє місце на турнірах в 1998 та 2003 роках. Хорвати змагалися на цьому рівні шість разів та ще не проводили матчів з юніорською збірною України.

В історії збірної Сербії одне чемпіонство юніорського Євро – у 2013 році. Також серби чотири рази проходили у півфінал та ставали бронзовими призерами. З українцями на Євро серби зустрічалися п'ять разів – двічі перемагали «синьо-жовті», три інші закінчилися внічию.

Італія два рази перемагала на Чемпіонаті Європи U19 – у 2003 та 2023 роках, також тричі збірна ставала віцечемпіонкою турніру. Із «синьо-жовтими» італійці провели п'ять матчів на юніорському Євро – у двох із них перемогли українці, зокрема, в останньому в липні 2024 року.

Нагадаємо, президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко прокоментував непотрапляння збірної України на Чемпіонат світу 2026.

