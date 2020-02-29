Тренер збірної України зі скелетону звинуватив організаторів чемпіонату світу в нечесній грі



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Владислав Гераскевич завершив чемпіонат світу на 14-му місці Федерація скелетону України

На думку Михайла Гераскевича, німці зробили все, щоб на п’єдесталі були лише їхні спортсмени

В Альтенберзі (Німеччина) фінішував скелетонний сезон-2019/2020.

Останнім стартом був чемпіонат світу, переможцем якого вперше в кар’єрі став27-річний німець Крістофер Ґротер. Друге й третє місця теж посіли господарі – Аксель Юнґк та Александр Ґасснер.

Українець Владислав Гераскевич зайняв 14-те місце.

«Четвертий фінальний заїзд, який продемонстрував наш атлет, був не просто швидким, а демонстрував фантастичний талант скелетоніста, яким, безумовно, володіє Владислав, - вважає батько і тренер спортсмена Михайло Гераскевич. - Звичайно, 14-е місце на чемпіонаті світу, яке посів Владислав, абсолютно не відповідає його майстерності та можливостям.

Мабуть, це добре розуміли організатори змагань. Адже, жоден здоровий ґлузд не може пояснити той цинізм та постійні перешкоди, які супроводжували нашу команду:

- після наполегливих прохань нашої команди надати нам можливість для проведення бодай короткотермінового навчально-тренувального збору на льодовому треку Альтенберзі нам було запропоновано всього три (!) дні, але, коли ми відлетіли до США на перший етап Кубка світу. Цинічно?

- коли ми прибули на чемпіонат світу, перед нами зачинили двері місцевого спорткомплексу під приводом: Fulliy für Germany Team. Хоча, як ми з'ясували, в цей час ніхто не проводив тренувань зі спринту. Але ці кілька тренувань були вкрай важливими для нас, тому ми вимушені були їх проводити на асфальті проїжджої частини.

- в жодному з трьох офіційних тренувань організатори не зробили нам швидкий лід. Хоча погода на контрольному тренуванні це дозволяла і правила на це вказують, організатори навіть не підмели з льоду снігу, не кажучи вже про проливку.

У підсумку, коли на змаганнях спортсмени отримали швидкий бездоганний лід (респект спеціальним робітникам, які тут працюють), так добре знайомий місцевим хлопцям, виникло враження, що ми потрапили не на чемпіонат світу, а на відкритий чемпіонат Німеччини в статусі хлопчиків для побиття.

Як наслідок, у топ-5 – чотири німецькі атлети! Звичайно ж, щирі вітання хлопцям та їх тренерам! Але є питання до організаторів. Це не Fair play».

Підсумовуючи сезон, Гераскевич-старший сказав наступне: «Ми дуже задоволені, що цей сезон завершився на такій позитивній ноті. Ми в цьому сезоні дізналися для себе багато нового, що допомагає отримувати високий результат. Це фундамент, на якому буде продовження будівництва українського скелетону. Дякуємо всім, хто разом з нами!»

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