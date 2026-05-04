Угода між УАФ та Мальдерою вже на завершальній стадії – джерело

Святослав Василик
Святослав Василик
Андреа Мальдера раніше працював в збірній України помічником Андрія Шевченка
фото: УАФ

Вперше збірну України очолюватиме іноземний фахівець

Італійський фахівець Андреа Мальдера найближчим часом стане головним тренером збірної України з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відомого журналіста та інсайдера Фабріціо Романо.

Що повідомив Романо

54-річний італійський фахівець та Українська асоціація футболу перебувають на завершальній стадії підписання угоди.

«Андреа Мальдера ось-ось стане новим головним тренером збірної України. Наразі завершується укладення угоди з італійським тренером», – написав журналіст.

Зазначимо, що вперше національну команду країни очолюватиме іноземний спеціаліст. Мальдера змінить на посаді Сергія Реброва, який покинув збірну України 22 квітня.

«Синьо-жовті» не змогли пробитися до фінальної частини ЧС-2026. Команда Сергія Реброва у півфіналі плейоф кваліфікації програла Швеції (1:3).

У червні Україна зіграє два контрольних поєдинки – проти Польщі та Данії. Восени 2026 року на збірну України чекає виступ у Дивізіоні B Ліги націй, де її суперниками будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.

Що відомо про нового тренера збірної України

Мальдера не має досвіду роботи на посаді головного тренера, проте готовий розпочати самостійну кар'єру.

До червня 2016 року Андреа працював у структурі «Мілана», де обіймав посади тренера з розвитку техніки та аналітика матчів, після чого приєднався до штабу збірної України.

Протягом п'яти років Мальдера допомагав головному тренеру Андрію Шевченку, який наразі є президентом Української асоціації футболу. В серпні 2021-го він залишив «синьо-жовтих» і приєднався до англійського «Брайтона».

Останнім місцем роботи італійця був французький «Марсель», де він виконував обов'язки асистента. Мальдера не має досвіду роботи на посаді головного тренера, проте готовий розпочати самостійну кар'єру.

Нагадаємо, раніше Українська асоціація футболу (УАФ) визначилась із трьома кандидатами на посаду головного тренера збірної України після звільнення Сергія Реброва. Остаточний шорт-лист мав трьох претендентів – Мирон Маркевич, Ігор Йовічевич і Андреа Мальдера.

Саме з цього списку і мали обрати наставника національної команди. Президент УАФ Андрій Шевченко планував зробити остаточний вибір до кінця квітня.

