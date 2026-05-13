США та Китай виступили проти стягнення Іраном плати за прохід через Ормузьку протоку

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Через Ормузьку протоку проходить близько 20% світових поставок нафти
фото: Reuters

Ормузька протока є одним із ключових енергетичних маршрутів світу. Через неї транспортується приблизно п’ята частина світових поставок нафти

Сполучені Штати та Китай досягли рідкісної згоди щодо неприпустимості встановлення будь-яких зборів за прохід суден міжнародними водними шляхами, зокрема Ормузькою протокою. Як повідомляє Reuters із посиланням на Державний департамент США, це свідчить про спроби Вашингтона та Пекіна виробити спільну стратегію тиску на Тегеран задля відновлення вільного судноплавства. Про це пише «Главком».

Заява про спільну позицію з’явилася напередодні запланованої на середу зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна, де питання деблокади протоки стане ключовим. Раніше держсекретар Марко Рубіо та міністр закордонних справ КНР Ван Ї під час телефонної розмови погодилися, що жодна держава чи організація не має права обкладати митом судна у цьому стратегічному маршруті. Пекін, який зазвичай уникає прямої критики Тегерана, цього разу не заперечив американську версію розмови, підкресливши зацікавленість міжнародної спільноти у безпечному проході енергоресурсів.

Вашингтон використовує питання зборів як інструмент впливу на Пекін, натякаючи на можливість запровадження зборів навіть для китайських суден, щоб стимулювати КНР до активнішого посередництва у конфлікті. Китай залишається найбільшим покупцем іранської нафти, тому його позиція є критичною для завершення кризи. Хоча Пекін публічно підтримує суверенітет Ірану, він одночасно закликає до відновлення нормальної торгівлі, через яку до війни проходило 20% світових поставок нафти та газу. Тегеран натомість відкрито вимагає права стягувати плату за транзит, висуваючи це як одну з головних умов припинення бойових дій. Дональд Трамп раніше припускав можливість спільного контролю над платежами, проте після внутрішньої та міжнародної критики Білий дім повернувся до вимоги абсолютної свободи судноплавства без будь-яких обмежень.

Ситуація залишається напруженою і в Раді Безпеки ООН, де США разом із Бахрейном підготували проєкт резолюції, що вимагає від Ірану припинити атаки, мінування та спроби незаконного стягнення зборів у протоці. Попередню подібну ініціативу Китай заблокував вето, назвавши її упередженою щодо Ірану, що викликало гостру реакцію Вашингтона. Посол США в ООН Майк Волц звинуватив Пекін у тому, що він фактично дозволяє Ірану тримати світову економіку під загрозою. Наразі дипломати розглядають нову домовленість між Рубіо та Ван Ї як важливий крок, проте залишається незрозумілим, чи трансформується ця теоретична згода у реальну підтримку американської резолюції в ООН.

До слова, Тегеран зробив рішучий крок до встановлення повного суверенітету над Ормузькою протокою, через яку проходить близько 20% світового нафтового трафіку. 5 травня 2026 року було офіційно створено Адміністрацію протоки Перської затоки (PGSA), яка запровадила нову систему авторизації суден. Будь-яке судно, що ігноруватиме ці вимоги, ризикує стати ціллю для КВІР (Корпусу вартових ісламської революції). 

