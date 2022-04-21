Трибуни стадіону в Якутську демонтують через синьо-жовтий колір (фото)

З трибуни демонтували сині сидіння

У Якутську, столиці Республіки Саха, на місцевому стадіоні з назвою Туймаада вирішили демонтувати сині сидіння, адже у поєднанні з жовтими вони нагадають український стяг. Про це інформують місцеві ЗМІ.

Зауважимо, арена вміщує 12 тисяч глядачів.

В Якутске на стадионе "Туймаада" меняют кресла pic.twitter.com/nHensV5bi7 — Грани.Ру (@GraniTweet) April 20, 2022

До 2017 року на ній грав клуб Якутія, допоки не зник із футбольної карти окупантів.

До слова, колишній головком ВДВ Росії, голова «Асоціації Героїв», генерал-полковник Володимир Шаманов розповів, що «звільнення» Одеси має стати наступним етапом війни в Україні.

За його словами, Маріуполь та деякі інші укріплені райони стримують підрозділи окупантів.