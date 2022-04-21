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    Трибуни стадіону в Якутську демонтують через синьо-жовтий колір (фото)

    Стадіон Туймаада - Трибуни стадіону в Якутську демонтують через синьо-жовтий колір (фото)
    Стадіон Туймаада
    фото з відкритих джерел

    З трибуни демонтували сині сидіння

    У Якутську, столиці Республіки Саха, на місцевому стадіоні з назвою Туймаада вирішили демонтувати сині сидіння, адже у поєднанні з жовтими вони нагадають український стяг. Про це інформують місцеві ЗМІ.

    Зауважимо, арена вміщує 12 тисяч глядачів.

    До 2017 року на ній грав клуб Якутія, допоки не зник із футбольної карти окупантів.

    До слова, колишній головком ВДВ Росії, голова «Асоціації Героїв», генерал-полковник Володимир Шаманов розповів, що «звільнення» Одеси має стати наступним етапом війни в Україні.

    За його словами, Маріуполь та деякі інші укріплені райони стримують підрозділи окупантів.

    Теги: росія окупанти війна Україна стадіон окупація #stoprussia
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    Трибуни стадіону в Якутську демонтують через синьо-жовтий колір (фото)