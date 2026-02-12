Головна Спорт Новини
МОК повернув Гераскевичу акредитацію на Олімпіаду

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
МОК повернув Гераскевичу акредитацію на Олімпіаду
Владислав Гераскевич був дискваліфікований на Олімпіаді
фото: Getty Images

Гераскевич може бути присутнім на Олімпійських іграх

Дисциплінарна комісія Міжнародного олімпійського комітету переглянула рішення про анулювання акредитації українського скелетоніста Владислава Гераскевича на Ігри 2026 року. Про це повідомила пресслужба організації, інформує «Главком».

Заява МОК про акредитацію Гераскевича

«Як виняток після дуже поважної бесіди зі спортсменом Ковентрі звернулася до голови дисциплінарної комісії МОК з проханням переглянути рішення про відкликання акредитації Владислава Гераскевича на Ігри в Італії.

Голова задовольнив прохання, і тепер Гераскевич може бути присутнім на зимових Олімпійських іграх, незважаючи на те, що не зможе брати участь у змаганнях», – йдеться у повідомленні МОК.

Заява МОК щодо дискваліфікації Гераскевича

«Отримавши останній шанс, пілот-скелетоніст Владилсав Гераскевич з України не зможе розпочати свою гонку на зимових Олімпійських іграх 2026 року сьогодні вранці. Це рішення було прийнято після його відмови дотримуватися Керівних принципів МОК щодо самовираження спортсменів. Рішення ухвалило журі Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) на основі того, що шолом, який він мав намір одягнути, не відповідав правилам», – йдеться у заяві МОК.

МОК стверджує, що з жалем вирішив відкликати акредитацію Гераскевича на Олімпіаду.

«Незважаючи на численні обміни думками та особисті зустрічі між МОК та паном Гераскевичем, остання з яких відбулася сьогодні вранці з президентом МОК Кірсті Ковентрі, він не розглядав жодної форми компромісу», – йдеться у заяві МОК.

Гераскевич пропонував МОК завершити конфлікт

«Я пропоную завершити цей скандал. Я ніколи не хотів скандалу з МОК і я його не створював. МОК створив це своєю інтерпретацією правил, яку багато хто вважає дискримінаційною.

Хоча дії МОК дали змогу голосно говорити про українських спортсменів, які загинули, водночас сам факт скандалу відволікає величезну кількість уваги від самих змагань та від спортсменів, які в них беруть участь. Тому я вкотре пропоную завершити скандал.

Прошу:

  1. Зняти заборону на використання «Шолома Пам’яті».
  2. Вибачитися за тиск, створений на мене протягом останніх днів.
  3. В знак солідарності з українським спортом надати електрогенератори для українських спортивних об’єктів, які щодня страждають від обстрілів.

Дуже сподіваюся на відповідь до початку змагань зі скелетону», – сказав Гераскевич.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Олімпіада скелетон Владислав Гераскевич

