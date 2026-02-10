Головна Спорт Новини
МОК пропонує Гераскевичу замість «шолому пам'яті» одягнути чорну пов'язку

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв

Гераскевич: МОК має якісь особливі правила саме для українців
фото: AP

МОК вважає, що «шолом пам’яті» суперечить рекомендаціям

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) підтвердив заборону використання шолома із зображенням вбитих Росією українських спортсменів скелетоністу Владиславу Гераскевичу. Як інформує «Главком», про це журналістам заявив директор МОК з комунікацій Марк Адамс. 

Що сказав Адамс

Зазначається, що була проведена неформальна зустріч, де представники МОК знову пояснили Гераскевичу причини, з яких не можна використовувати шолом.

«Ми сказали, що шолом суперечить рекомендаціям. І після зустрічі ми повторили, що рекомендації діють. Ми дозволили йому одягнути як виняток чорну пов'язку, щоб вшанувати пам'ять колег та друзів», – заявив Адамс.

Коментар Гераскевич

«Я не вбачаю, що ми порушуємо якісь правила. Схоже, що МОК має якісь особливі правила саме для українців. Ми бачили вже російські прапори на Олімпіаді. Чомусь, саме в цьому випадку, ми маємо якусь заборону. Я досі, насправді, не можу зрозуміти причини цього», – сказав Гераскевич.

Він також прокоментував звернення НОК України до МОК.

«Ми заяву спільно готували з НОК України. Чекаємо на відповідь від МОК. І я сподіваюсь, що все ж таки це було думка лише одного представника МОК (Тошіо Цирунага заявив Гераскевичу про заборону використання його шолому – «Главком»), а не всього МОК. Я сподіваюсь, що це рішення зміниться, і ми зможемо брати участь у змаганнях саме у цьому шоломі», – зазначив Владислав.

Він також згадав про німецького штангіста Матіас Штайнер, який на Олімпіаді-2008 святкував здобуття золотої медалі на церемонії нагородження з фото померлої дружини. Тоді до вчинку спортсмена у МОК не виникло жодних зауважень.

«Це досі вважається легендарним моментом в історії Олімпіад. Я вважаю, що це досить схожі ситуації. Трагедії різні, але історії схожі. Тому дії МОК мають дуже дивний вигляд», – наголосив Владислав.

Скандальне рішення МОК: що відомо

Міжнародний олімпійський комітет заборонив скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени. 

«Рішення, яке просто розбиває серце. Відчуття, що МОК зраджує тих спортсменів, які були частиною Олімпійського руху, не даючи можливості вшанувати їх на спортивній арені, куди ці спортсмени більше ніколи не зможуть вийти», – написав Гераскевич.

За його словами, попри наявні прецеденти в минулому та сучасності, коли МОК допускав подібні форми вшанування, цього разу для України вирішили застосувати «особливі правила».

Скелетоніст зауважив, що напередодні італійський сноубордист Роланд Фішналлер виступив у кваліфікації Олімпіади 2026 в шоломі з російським прапором. Однак на це не було жодної реакції від МОК.

Спортсмен заявив, що його команда готує офіційний запит до МОК і має намір боротися за право виступати саме в цьому шоломі.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений VLADYSLAV HERASKEVYCH OLY (@heraskevychvladyslav)

На подію вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Президент наголосив, що на шоломі Гераскевича зображені портрети українських атлетів, убитих Росією, зокрема фігуриста Дмитра Шарпара, який загинув у боях під Бахмутом, та 19-річного біатлоніста Євгена Малишева, якого окупанти вбили поблизу Харкова.

Зеленський подякував Гераскевичу за те, що він нагадує світові ціну, яку Україна платить за свободу, і підкреслив, що цю правду не можна вважати «незручною», «недоречною» чи називати політичною акцією.

«Ця правда не може бути незручною, недоречною чи називатися «політичною акцією на спортивних змаганнях». Це нагадування всьому світу про те, що таке сучасна Росія. І саме це нагадує всім глобальну роль спорту та історичну місію олімпійського руху як такого – усе це про мир і заради життя. Україна вірна цьому. Росія доводить протилежне», – зазначив президент.

Як повідомлялось, український скелетоніст Владислав Гераскевич підготував особливий шолом для виступу на Олімпійських іграх-2026.

Раніше Гераскевич розповів про погрози, які йому надійшли з Міжнародного олімпійського комітету. Спортсмена попередили, щоб він під час Ігор не проводив ніяких акцій проти російської агресії щодо України.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що 10 лютого відбудеться четвертий змагальний день Олімпіади 2026. Українці виступлять у шести подіях. 






