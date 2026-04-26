Команда українця очолила рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу 2026 року

У топ-10 увійшли два клуби, за які виступають українці

Мадридський «Реал», за який грає український воротар Андрій Лунін, посів перше місце у рейтингу найдорожчих футбольних клубів світу за версією порталу Sportico. Про це повідомляє «Главком».

Як визначали найдорожчі футбольні клуби світу

Рейтинг ґрунтувався на показниках доходу кожного клубу від трьох основних сегментів: трансляції, реклами і комерційної діяльності, а також продажу квитків на матчі та абонементів. Підрахунок доходів відбувався без урахування трансферних виплат і податків на додану вартість, спираючись на публічно доступні фінансові звіти.

У топ-50 найбільше клубів із МЛС – 18, втім жодна з них не потрапила у топ-10. Натомість у топ-10 одразу шість представників англійської Прем'єр-ліги.

Очолив рейтинг «Реал», в якому виступає українець Андрій Лунін. У трійку увійшов ще один клуб іспанської Ла Ліги «Барселона» та клуб чемпіонату Англії «Манчестер Юнайтед». Також у першій десятці розташувався ПСЖ Іллі Забарного.

Топ-10 найдорожчих футбольних клубів світу

«Реал» (Ла Ліга) – 7.7 млрд доларів «Барселона» (Ла Ліга) – 6.65 млрд «Манчестер Юнайтед» (АПЛ) – 6.47 млрд «Баварія» (Бундесліга) – 5.78 млрд «Ліверпуль» (АПЛ) – 5.74 млрд «Манчестер Сіті» (АПЛ) – 5.7 млрд «Арсенал» (АПЛ) – 5.43 млрд ПСЖ (Ліга 1) – 5 млрд «Челсі» (АПЛ) – 4 млрд «Тоттенгем» (АПЛ) – 3.5 млрд

Нагадаємо, що «Реал» Андрія Луніна наразі посідає друге місце у Ла Лізі. На першій позиції «Барселона», яка випереджає мадридців на 9 очок.

Із клубів топ-10 наразі три залишаються в боротьбі за перемогу в Лізі чемпіонів. Найвище з них, на четвертому місці рейтингу, розташувалась «Баварія», тоді як «Арсенал» та ПСЖ посідають сьоме та восьме місця.