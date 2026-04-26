Команда українця очолила рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу 2026 року

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
Команда українця очолила рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу 2026 року
Андрій Лунін грає за найдорожчий футбольний клуб світу
У топ-10 увійшли два клуби, за які виступають українці

Мадридський «Реал», за який грає український воротар Андрій Лунін, посів перше місце у рейтингу найдорожчих футбольних клубів світу за версією порталу Sportico. Про це повідомляє «Главком».

Як визначали найдорожчі футбольні клуби світу

Рейтинг ґрунтувався на показниках доходу кожного клубу від трьох основних сегментів: трансляції, реклами і комерційної діяльності, а також продажу квитків на матчі та абонементів. Підрахунок доходів відбувався без урахування трансферних виплат і податків на додану вартість, спираючись на публічно доступні фінансові звіти.

У топ-50 найбільше клубів із МЛС – 18, втім жодна з них не потрапила у топ-10. Натомість у топ-10 одразу шість представників англійської Прем'єр-ліги.

Очолив рейтинг «Реал», в якому виступає українець Андрій Лунін. У трійку увійшов ще один клуб іспанської Ла Ліги «Барселона» та клуб чемпіонату Англії «Манчестер Юнайтед». Також у першій десятці розташувався ПСЖ Іллі Забарного.

Топ-10 найдорожчих футбольних клубів світу

  1. «Реал» (Ла Ліга) – 7.7 млрд доларів
  2. «Барселона» (Ла Ліга) – 6.65 млрд
  3. «Манчестер Юнайтед» (АПЛ) – 6.47 млрд
  4. «Баварія» (Бундесліга) – 5.78 млрд
  5. «Ліверпуль» (АПЛ) – 5.74 млрд
  6. «Манчестер Сіті» (АПЛ) – 5.7 млрд
  7. «Арсенал» (АПЛ) – 5.43 млрд
  8. ПСЖ (Ліга 1) – 5 млрд
  9. «Челсі» (АПЛ) – 4 млрд
  10. «Тоттенгем» (АПЛ) – 3.5 млрд

Нагадаємо, що «Реал» Андрія Луніна наразі посідає друге місце у Ла Лізі. На першій позиції «Барселона», яка випереджає мадридців на 9 очок.

Із клубів топ-10 наразі три залишаються в боротьбі за перемогу в Лізі чемпіонів. Найвище з них, на четвертому місці рейтингу, розташувалась «Баварія», тоді як «Арсенал» та ПСЖ посідають сьоме та восьме місця.

Команда українця очолила рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу 2026 року
Команда українця очолила рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу 2026 року
Усик отримав офіційного претендента на пояс WBA
Усик отримав офіційного претендента на пояс WBA
«Полісся» – «Оболонь». Прогноз і анонс на матч 25 туру УПЛ
«Полісся» – «Оболонь». Прогноз і анонс на матч 25 туру УПЛ
Росіянка Лістунова, яка мітингувала з «Z» на одязі, намагається через суд повернутися на міжнародні турніри
Росіянка Лістунова, яка мітингувала з «Z» на одязі, намагається через суд повернутися на міжнародні турніри
21-річний бельгійський велогонщик помер через травми, які отримав під час ДТП
21-річний бельгійський велогонщик помер через травми, які отримав під час ДТП
«Кривбас» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 25 туру УПЛ
«Кривбас» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 25 туру УПЛ

